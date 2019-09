Criticus van Draghi stapt op uit ECB-raad

Sabine Lautenschläger vertrekt op 31 oktober vroegtijdig als bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB). De Duitse stond bekend als een tegenstander van de recente monetaire stimulus.

Lautenschläger zat sinds 2014 in het bestuur van de centrale bank, als enige vrouw. Ze stapt ruim twee jaar voor het einde van haar termijn bij de ECB (tot eind januari 2022) op, wat ongebruikelijk is.

De Europese centrale bank geeft geen reden op voor haar vertrek. Het is echter een publiek geheim dat de Duitse geen voorstander was van het hervatten van het opkoopprogramma van de ECB. Ze toonde zich eerder kritisch op het ruimhartige monetaire beleid van de bank, dat belichaamd werd door voorzitter Mario Draghi.

Lautenschläger was ook lid van toezichthoudende raad en was ze vicevoorzitter van het Single Supervisory Mechanism (SSM), dat toezicht houdt op bijna 120 grote banken in de eurozone.

Italiaan

Woensdag werd ook bekend dat Italië Fabio Panetta naar voren heeft geschoven als vervanger van Benoit Coeure. De termijn van de Fransman loopt eind dit jaar af.

Panetta is momenteel directeur-generaal van de centrale bank van Italië. In 2014 kreeg hij zitting in de toezichthoudende raad van de ECB. Panetta zou de enige kandidaat zijn, maar zijn benoeming moet nog wel door het Europese Parlement worden goedgekeurd.

Met de aanstelling van Panetta zou Italië zijn zetel in het ECB-bestuur weer bemachtigen. Die raakt het kwijt als gevolg van het vertrek van Draghi op 31 oktober. De Italiaan wordt opgevolgd door Christine Lagarde uit Frankrijk.

IMF

Lagarde wordt bij het IMF dan weer afgelost door de Bulgaarse Kristalina Georgieva. De raad van bestuur van het IMF duidde haar woensdag aan. Georgieva is een vroegere eurocommissaris. De voorbije jaren was ze topvrouw bij de Wereldbank.