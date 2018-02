Curatoren eisen 20 miljoen euro borg van Optima-topman Piqueur

De garantiestelling van 20 miljoen euro die de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur deed aan de Optima Bank, moet uitgevoerd worden. Dat hebben de curatoren van de failliete bank woensdag gepleit voor de Gentse rechtbank van eerste aanleg.

De curatoren van Optima bekvechten nu al zo'n twee jaar over de garantiestelling van 20 miljoen euro die Jeroen Piqueur verleende aan bankdochter Optima Bank. Als hoofdaandeelhouder van de Optima-groep maakte Piqueur in 2014 20 miljoen euro van zijn eigen vermogen vrij voor het geval dat Optima Bank failliet zou gaan.

Maar nadat Optima in de lente van 2016 over de kop ging, betwistte Piqueur die garantiestelling. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement van de bank zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank. In de rechtszaal schermden de advocaten van Piqueur eerder al zelfs met een video-opname die moest bewijzen dat hij onder druk werd gezet door de Belgische toezichthouder.

Echtgenote

Tegelijk eiste Benedicte Schumacher, de echtgenote van Piqueur, dat de waarborg moest worden nietig verklaard. Als echtgenote had zij daar toestemming voor moeten geven, en dat was niet gebeurd, was haar argument. Maar de rechtbank veegde die redenering in de lente van vorig jaar van tafel.

De discussie over de garantiestelling wordt deze week ten gronde gevoerd in de Gentse rechtbank van eerste aanleg. Vincent Van Obberghe, de advocaat van Piqueur herhaalde daarbij dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement. De video-opname ui 2014 zou dat volgens hem ook bewijzen. Volgens de advocaat van Piqueur hebben de curatoren nu pas door dat de Nationale Bank fouten heeft gemaakt. 'De curatele heeft de Nationale Bank gedagvaard en is blijkbaar nu ook tot dat besef gekomen', pleit Van Obberghe.

'Forse vergoeding'