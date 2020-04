Daems vier jaar langer voorzitter BNP Paribas Fortis

De verwachting was groot dat Herman Daems zichzelf zou opvolgen als voorzitter van BNP Paribas Fortis. Dat wordt nu bevestigd in de oproeping voor de algemene vergadering van de bank. Zijn mandaat wordt - het is een formaliteit - hernieuwd tot 2024. Dat Daems al 73 jaar is, vormt geen probleem. BNP Paribas Fortis hanteert in tegenstelling tot andere grootbanken geen leeftijdslimiet voor bestuurders.