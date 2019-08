Dankse Bank gaat met hakbijl door managementleger

De nieuwe Nederlandse topman Chris Vogelzang houdt grote kuis bij de Deense grootbank en schrapt met een pennentrek duizenden functietitels.

Door die ingreep zou het aantal managementfuncties en andere jobtitels bij Danske Bank de komende maanden drastisch terugvallen van 3.600 naar 400, meldde de Deense financiële vakbond Finansforbundet dinsdag.

Danske Bank kwam de voorbije maanden vooral in het nieuws met een grootschalig witwassschandaal. Ook deze ingreep van de Nederlandse topman Chris Vogelzang, die in mei aan boord kwam, is bedoeld om de Deense reus uit de schandaalsfeer te krijgen.

Meer transparantie

Een nieuwe organisatiestructuur en een veel beperkter aantal functieomschrijvingen moeten de werking van de bank er een pak transparanter op maken, is de redenering. De afgelopen jaren groeide het aantal managementfuncties exponentieel, waardoor volgens insiders zelfs het personeel geen goed zicht meer had op wie precies wat deed. Het nieuwe beleid moet het voor werknemers ook makkelijker maken om in de bank zelf van job te veranderen.

Minder managers in bankenland

Danske Bank is lang niet de enige bank die volop haar organisatiestructuur tegen het licht houdt. Vorig jaar besloot ING België 'agile working' in te voeren, waarbij iedereen aan de slag moest in kleinere 'squads', 'tribes' en 'chapters', die van binnenuit door het personeel worden aangestuurd.