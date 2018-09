Danske Bank versluisde miljarden dubieus geld

De Deense bank ligt onder vuur omdat via haar filiaal in Estland op grote schaal geld uit Rusland en andere voormalige Sovjet-republieken Europa binnenkwam. In het jaar 2013 ging het om 30 miljard dollar.

Het schandaal bij Danske Bank breidt uit. Vorig jaar onthulde de Deense zakenkrant Berlingske dat Danske Bank via zijn Estse filiaal 3, 3 miljard euro (3,9 miljard dollar) heeft witgewassen.

Dat bedrag werd meer dan verdubbeld tot 9 miljard dollar, toen de krant een onderzoek had afgerond nar de bankrekeningen van 20 vennootschappen die bij het Estste filiaal rekeningen hadden tussen 2001 en 2015. Het Deense gerecht is inmiddels een strafonderzoek gestart en ook in Estland is justitie in actie geschoten.

Uit een rapport van het onafhankelijk onderzoeksbureau Promontory Finance over geldstromen in de periode 2007 tot 2015 blijkt dat de eerder geciteerde misschien nog een onderschatting zijn. Alleen al in het topjaar 2013 stond er voor 30 miljard dollar aan rekeningen van niet-residenten bij het Estse filiaal. Die zijn gelinkt aan Rusland en andere ex-Sovjetstaten.

Gaten in procedures

Dankske Bank heeft eerder toegegeven dat er gaten zaten in zijn procedures om witwaspraktijken te detecteren en het bedrijf zegt dat het meewerkt aan het onderzoek.

Over het bedrag van 30 miljard dollar, dat dinsdagochtend geciteerd werd in de Britse zakenkrant Financial Times, plaatst de bank kanttekeningen. 'Er mogen geen conclusies getrokken worden over de omvang van mogelijke witwaspraktijken uit stukken informatie die uit hun context werden genomen', klinkt het.

Geldstromen

De woordvoerder van de bank suggereert dat er een onderscheid gemaakt moet worden het totaalbedrag dat het Estse filiaal binnenkwam, mogelijk verdachte geldstromen en duidelijk illegale transacties.