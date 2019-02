Danske Bank weg uit Baltische staten en Rusland na megafraude

Danske Bank trekt zich helemaal terug uit de Baltische staten en Rusland in verband met het Estse witwasschandaal bij het financiële concern. De stap volgt op een uitzonderlijke maatregel van de financiële autoriteiten in Estland.

De Denen moeten het land aan de Oostzee binnen de acht maanden te verlaten.

Vorig jaar raakte bekend dat de grootste bank van Denemarken van 2007 tot 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het ging onder meer crimineel geld uit Rusland dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen.

Strafonderzoeken

Er lopen nu in meerdere landen strafrechtelijke onderzoeken naar Danske Bank en de boetes voor de kwestie zouden in de miljarden euro's kunnen lopen. De Europese Bankautoriteit (EBA) neemt daarnaast de rol van Estse en Deense toezichthouders in de zaak onder de loep.