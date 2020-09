De bizarre driehoeksrelatie van Merit Capital

Junkbonds van de Duitse financier Lars Windhorst staan centraal in een welles-nietesspel over 400 miljoen euro tussen Merit Capital en het Britse hefboomfonds H20.

Het Londense hefboomfonds H2O beweert dat het voor 400 miljoen euro aan buy-and-sell-backoperaties van illiquide obligaties heeft gedaan met het Belgische Merit Capital, maar dat ontkent elke betrokkenheid. Beide partijen hebben echter links met een omstreden Duitse financier.

'The plot thickens', klinkt het bij de Britse krant Financial Times in haar dossier over het Londense hefboomfonds H2O. Dat ligt al meer dan een jaar onder vuur door desastreuze beleggingen. Vorige week raakte bekend dat H2O grote buy-and-sell-backtransacties heeft gedaan met het Antwerpse beurshuis Merit Capital. Maar Merit Capital-CEO Jan De Coninck ontkende dat in alle toonaarden. 'We hebben een rechtzetting gevraagd', verklaarde hij donderdag aan De Tijd.

Die rechtzetting kwam er vrijdag, maar het is niet de correctie waar ze in Antwerpen blij mee zullen zijn. H2O zegt dat het niet een Brits Merit Capital betreft, maar toch 'Merit Capital uit België'. Er klopt iets niet. Heeft H2O opnieuw een fout gemaakt door Merit Capital ten onrechte te betrekken bij operaties waar het niets mee te maken heeft? Bij H20 klinkt 'geen commentaar' en bij Merit Capital komt er geen reactie.

Waar valt de naam Merit Capital precies?

Merit duikt op in officiële rapporten van Franse fondsen van H2O, een Londens hefboomfonds dat deel uitmaakt van de vermogensbeheerder Natixis van de Franse bankgigant BPCE. Onder druk van de Franse toezichthouder zijn de H2O-fondsen voor anderhalve maand op slot, nadat problemen met de waardering van illiquide beleggingen aan het licht gekomen waren.

De rapportering van H2O is op zijn zachtst gezegd amateuristisch. In het halfjaarrapport van het fonds H2O Adagio wordt een eerste keer verwezen naar 'Meril Capital' (sic). Bij het jaarrapport wordt dat plots 'Merit Capital Fund' en nog later duikt vaak 'Merit Capital' op.

Aanvankelijk werd verwezen naar een vennootschap Merit Capital uit het VK, maar er bestaat geen Britse vennootschap met die naam. Is er verwarring met het Antwerpse Merit Capital, dat wel een Britse eigenaar heeft, de investeringsgroep Duet? Vrijdag verduidelijkte H2O in een erratum: het gaat wel degelijk om een Merit Capital uit België. Daar blijft het niet bij. Bij een ander fonds, H2O Allegro, was de naam Merit Capital nog nooit gevallen. Maar in een update wordt daar nu ook gewag gemaakt van transacties met Merit Capital uit België.

397 miljoen Repo's Drie fondsen van H2O melden voor 397 miljoen euro aan repotransacties met Merit Capital.

Vreemd dat er zo veel mist hangt rond de buy-and-sell-backtransacties, ook wel repo's genoemd. Het gaat nochtans om veel geld. De Tijd speurde in de (half)jaarverslagen en ontdekte dat er bij drie fondsen transacties met Merit Capital zijn geregistreerd voor 397 miljoen euro. Naast Merit Capital werden gelijkaardige deals op poten gezet met de weinig bekende Londense brokers Shard Capital en Brandon Hill Capital.

Er is één rode draad in die transacties. Het gaat vooral om obligaties met een hoog rendement uitgegeven door Nederlandse vennootschappen als La Perla Fashion Finance, Tennor Finance en Trent Petroleum Finance. Die obligaties keren coupons uit van 5,75 tot 8,50 procent. En ze zijn allemaal gelieerd aan de Duitse financier Lars Windhorst, een man met een omstreden reputatie.

Als de naam Merit Capital ten onrechte door het slijk wordt gehaald, is dat vervelend voor het Antwerpse beurshuis. Voorzitter Henry Gabay (Duet Group) haalde deze zomer al negatief de pers toen hij een tijd in de cel zat wegens dividendfraude, maar hij ontkende elke schuld. CEO Jan De Coninck wou maandag niet reageren, maar had vorige week gezegd juridische stappen te overwegen als de fouten niet worden rechtgezet.

Heeft Merit Capital dan niets te maken met H2O?

Merit Capital zegt dat het geen transacties uitvoert met het hefboomfonds, maar er is wel een andere relatie. De Coninck gaf vorige week al toe dat de Antwerpse vermogensbeheerder al een tiental jaar fondsen van H2O in zijn eigen Merit-fondsen stopt omdat ze een goede reputatie en performance hadden.

Maar van repo's of andere transacties was geen sprake. 'Wij weten niet van waar dat komt', verklaarde De Coninck.

Wat is de rol van Lars Windhorst?

Een opmerkelijke derde partij is Lars Windhorst, een Duitse financier met een dubbele reputatie. Door fans wordt hij de Duitse Bill Gates genoemd, door gedupeerden een megalomaan met veel mislukkingen. Hij koopt activiteiten van scheepswerven over vastgoed tot de voetbalclub Hertha Berlijn. Zijn Nederlandse holding Tennor is de spin in een web van bv's met hun postbusadres op Schiphol. Het gaat om hoogvliegers in beloofd rendement, maar het is gissen naar hun activa en cijfers en ze zijn zeer illiquide.

Die obligaties van Windhorst zitten niet alleen bij H2O. Ook een andere fondsbeheerder stopte plukjes hoogrentend Windhorst-papier zoals La Perla en Trent Petroleum in zijn fondsen: Merit Capital. Dat is toeval, klinkt het in Antwerpen. 'Die beleggingen werden gesuggereerd door aandeelhouder Duet.' Maar net als H2O moest het fonds van Merit Capital nu meer dan de helft afschrijven van dat Windhorst-papier, dat door sommigen als problematisch wordt beschouwd.

Of ze Windhorst echt niet kennen in Antwerpen, wordt betwijfeld. Deze zomer kocht Windhorst zich in bij Global Champions Tour, de organisator van prestigieuze jumpings. Dat bedrijf is eigendom van de Nederlandse miljonair Jan Tops, die samen met enkele liberale families (De Backer, Buchmann en De Gucht) eigenaar was Merit Capital tot de instap van Duet.

Wat doen de toezichthouders?