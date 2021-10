De collectebus gaat digitaal

Nu digitaal en mobiel betalen is doorgebroken, willen ook goede doelen geld ophalen via mobiele betalingen. Dit weekend begint een campagne om 2 euro te doneren via Payconiq.

De coronacrisis heeft vorig jaar lelijk huisgehouden in de financiën van goede doelen. Door lockdowns en het verbod op evenementen konden heel wat organisaties minder geld ophalen dan in een normaal jaar. De jaarlijkse stickerverkoop van het Rode Kruis Vlaanderen leverde in 2020 minder dan een kwart op dan het jaar voordien. Die van 2021 leverde de helft van de normale opbrengst.

'De najaarsactie van lokale afdelingen leverde in 2020 wel meer op dan in 2019, waarschijnlijk omdat velen toen met het thema gezondheid bezig waren. Maar op jaarbasis was er vorig jaar een achteruitgang in de inkomsten', zegt woordvoerder Jan Poté.

Tegelijk moeten goede doelen hun actieterrein verbreden vanwege het veranderende betaalgedrag. Belgen die massaal elektronisch of mobiel betalen, hebben niet altijd muntstukken op zak voor een collectebus of om op straat een product voor het goede doel te kopen. 'Zeker als we meer jongeren willen bereiken, moeten we inzetten op elektronische tools. Stickers kopen kan al via Payconiq', zegt Poté. Behalve in QR-codes zoeken goede doelen ook meer hun heil in online platformen voor fundraising of donatieknoppen op websites.

Dit jaar hoopt Rode Kruis Vlaanderen, samen met 27 andere goede doelen, massaal geld in te zamelen via mobiele betalingen. Dit weekend begint een campagne van Payconiq en de Koning Boudewijnstichting. Die maakt het mogelijk om via het scannen van een QR-code in weekendkranten of op Scanforchange.be een gift van 2 euro te doen aan goede doelen in zes thema's, van armoede tot natuur. Ook de kleine bedragen zijn belangrijk, zeggen de initiatiefnemers. 'Vele microdonaties samen maken het verschil.'

Elektronisch betalen wint terrein

De coronapandemie heeft het gebruik van cashgeld fors teruggedrongen. Elektronisch betalen, al dan niet contactloos, en mobiel betalen via een app wonnen fors terrein. 'Sinds begin 2021 betaalden een op de twee Belgen al mobiel', zegt Nathalie Vandepeute, de CEO van Bancontact Payconiq, het bedrijf achter de betaaltechnologie van de grootbanken.