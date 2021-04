De lange schaduw van Archegos...

De implosie van het Amerikaanse miljardenfonds Archegos moet volgens topeconomen een wake-upcall zijn om de banden tussen traditionele banken en alternatieve financiers beter in kaart te brengen. ‘Als we ons nu niet meer op die schaduwbanken toeleggen, loopt het grondig mis.’

Een ‘Oh, shit-moment’, een gigantische ‘clusterfuck’. Als bankiers, die zich doorgaans uitsloven om de zaken zo omfloerst mogelijk te zeggen, grofgebekt worden, dan weet je: ditmaal loopt het echt verkeerd.

Eind vorige maand beleefden de managers van enkele van ’s werelds grootste zakenbanken - het Amerikaanse Goldman Sachs en Morgan Stanley, Credit Suisse en het Japanse Nomura - een ‘oh shit-moment’ van jewelste toen het investeringsvehikel Archegos hen bijeenriep voor een dringende conferencecall.

De zakenbanken kenden Archegos maar al te goed. De voorbije maanden hadden ze de family office van Bill Hwang, een Amerikaanse voormalige hefboomfondsbeheerder met nochtans een bedenkelijke reputatie, bijgestaan om zwaar in te zetten op een handvol Amerikaanse en Chinese tech- en media-aandelen. Dat deden ze met zogenaamde total return swaps. Dat zijn financiële producten waarbij het eigenlijk de bank is die investeert in een pakket aandelen, maar waarbij de klant - in dit geval Archegos - in ruil voor een stevige commissie mag profiteren van de koerswinst.

De aandelen waarin de banken op vraag van Archegos hadden belegd, waren echter volop aan het kelderen. Nog erger: pas nu, tijdens de conferencecall, werd duidelijk hoe gigantisch Hwang had gegokt met het geld van de banken.

4 miljard De grootste verliezer in dit verhaal bleek Credit Suisse. Daar sloeg het Archegos-fiasco een krater van zo’n 4 miljard euro.

Archegos zou in totaal een aandelenpositie van liefst 50 miljard dollar hebben opgebouwd. Maar het zou slechts 10 miljard dollar eigen kapitaal geïnvesteerd hebben erin. De rest was afkomstig van de zakenbanken, die nu in een rotvaart hun beleggingen in de Chinese en Amerikaanse techaandelen moesten verkopen om te vermijden dat ze niet nog meer schade opliepen. ‘Over een gigantische clusterfuck gesproken’, liet een sectorspecialist zich ontvallen tegenover de Amerikaanse zakenzender CNBC.

Vorige week werd duidelijk welke schade Archegos aanrichtte onder de grote zakenbanken. Morgan Stanley en Goldman Sachs waren bij de pinken en konden hun verliezen beperken door snel te verkopen. De grootste verliezer in dit verhaal bleek Credit Suisse. Daar sloeg het Archegos-fiasco een krater van zo’n 4 miljard euro. Topman Thomas Gottstein, die pas een jaar geleden CEO werd bij Credit Suisse, haalde meteen de hakbijl boven: het hoofd risicobeheer en de baas van de zakenbankpoot werden de laan uitgestuurd.

Bommenbouwers

Internationale grootbanken die via complexe financiële producten miljardeninvesteringen doen zonder zich al te goed bewust te zijn van de risico’s die ze nemen. Het brengt pijnlijke herinneringen naar boven aan de subprimecrisis van 2008. Daar leidde de ondergang van een overmoedige zakenbank, Lehman Brothers, bijna tot de stilstand van ons volledige financieel systeem.

Zijn de banken weer massaal beginnen te gokken? Sheila Bair, die als voorzitster van het Amerikaanse depositogarantiestelstel de vorige financiële crisis zag aankomen, is er opnieuw niet gerust in.

‘Banken kunnen enorm veel geld verdienen door dit soort diensten te verlenen aan hefboomfondsen en familiale investeringsvehikels’, zei ze recent in een tv-interview. ‘Misschien worden ze ditmaal niet altijd zelf het slachtoffer, maar ze zijn weer volop bezig financiële bommen te bouwen.’

Who cares als de man achter Archegos zijn geld verliest? Maar als een systeembank als Credit Suisse daaronder lijdt, wordt het wel een risico voor ons financiële stelsel. Nicolas Véron, bankenexpert denktank Bruegel

‘Ik moet toegeven dat dat ook mijn eerste reactie was’, zegt Jan Annaert, hoogleraar financiën aan de Universiteit Antwerpen. ‘Ze zijn weer bezig. Maar je kan niet alle banken over dezelfde kam scheren. Dit gaat vooral over risicovolle posities die grote zakenbanken hebben opgebouwd. De traditionele spelers in de sector, die zich vooral op retailklanten richten, hebben hun risico’s flink afgebouwd door de strengere regelgeving. De grote kleppers gaan hun winsten elders zoeken. Ze komen terecht bij zogenaamde schaduwbanken, alternatieve geldschieters zoals hefboomfondsen, family offices of investeringsfondsen. Het lijkt erop dat de Archegos-schokgolf is gestopt. Maar wie kan ons vertellen dat andere spelers geen gelijkaardige posities hebben opgebouwd?’

Bankenexpert Nicolas Véron, medeoprichter van de Brusselse denktank Bruegel en ook verbonden aan het economische Peterson-onderzoeksinstituut in Washington, zit op dezelfde lijn. ‘De kapitaal- en liquiditeitseisen voor de banken zijn de voorbije jaren fors opgetrokken. Als dat niet was gebeurd, hadden we wellicht vorig jaar al financiële instabiliteit gezien toen de pandemie losbarstte. Maar het is nu eenmaal zo dat de lage rentetarieven de winstgevendheid zo onder druk zetten dat sommige banken bereid zijn meer risico te nemen om toch nog wat rendement te halen. En daar zit het gevaar natuurlijk. Who cares als de man achter Archegos zijn geld verliest? Het wordt pas zorgelijk als ook een groep als Credit Suisse daaronder lijdt. Want als zo’n systeembank in de problemen komt, vormt dat ook een bedreiging voor ons financieel stelsel.’

Waarschuwingen in de wind

Credit Suisse was niet aan zijn proefstuk toe voor het deze week zijn miljardenverlies moest opbiechten door de Archegos-implosie. Een maand eerder stonden de Zwitsers al met de billen bloot toen de Australische specialist in alternatieve financiering Greensill in elkaar klapte. Credit Suisse had vier eigen fondsen volgepompt met herverpakte leningen van Greensill, en dreigt daar nu ook miljardenverliezen op te lijden. Pijnlijk, want intern was Credit Suisse al meermaals gewaarschuwd dat het te hechte banden had met Greensill. Ook bij de relatie met Archegos waren al vraagtekens geplaatst. Oprichter Hwang was in een vorig leven al beboet voor handel met voorkennis en het was onduidelijk welke posities Archegos elders had ingenomen.

Hadden de toezichthouders dan niet moeten zien dat Credit Suisse er de kantjes afliep? ‘Dat is inderdaad de hamvraag’, zegt Véron. ‘Ik kan me ook niet anders voorstellen dan dat de toezichthouders in Bern nu onderzoeken hoe ze de zaken beter hadden kunnen aanpakken. Het is voor regulatoren makkelijker banken kapitaal- en liquiditeitseisen op te leggen dan risicogedrag te screenen. Maar als de toezichthouder zijn job correct doet, kan hij wel zien op welke diensten banken commissies verdienen en waar de eventuele risico’s zitten.’

Het is voor regulatoren makkelijker banken kapitaal- en liquiditeitseisen op te leggen dan risicogedrag te screenen.

Je kan ook niet veralgemenen en zeggen dat Archegos bewijst dat ‘het toezicht’ heeft gefaald, vervolgt Véron. ‘De Europese Centrale Bank (ECB) is vrij strikt. Het blijft hout vasthouden, maar in de zes jaar dat de ECB toeziet op de grote systeembanken zijn grote ongelukken uitgebleven. De probleemdossiers bevonden zich bij de kleinere instellingen die onder het toezicht van nationale toezichthouders vielen.’

Ironisch genoeg zijn de schandalen die we de voorbije weken zagen deels te wijten aan het feit dat het toezicht op de banken te ver is doorgeschoten, zegt Sylvester Eijffinger, emeritus hoogleraar financiële economie aan Tilburg University en gasthoogleraar aan de Amerikaanse Harvard University. ‘En ik beken schuld, ik heb daar zelf ook aan meegedaan. Kort na de crisis, in 2008 en 2009, maakte ik in Nederland deel uit van de Commissie-Maas. Die lag mee aan de basis van de Code, en daarna van een nieuwe bankenwetgeving. Dat was toen wel nodig, want alle verdedigingslinies hadden in de aanloop naar de financiële crisis gefaald: de interne risicocomités van de bank en hun bestuur. Maar ook het externe toezicht, waar ‘ticking the boxes’ de norm was maar niet in de diepte werd gekeken. Alleen is de slinger nu te ver naar de andere kant gegaan: door de lage rente en het almaar strengere toezicht zijn banken niet meer winstgevend. Je kan ze stilaan als efficiënte fintechinstellingen beschouwen, waar een werkgelegenheidsproject rond compliance (de naleving van de regels, red.) aan is gekoppeld.’

Daardoor komen banken volgens Eijffinger steeds meer in de verleiding om zaken te doen met instellingen die ook financiële diensten verrichten maar die niet onder het bankentoezicht vallen: schaduwbanken. ‘Om hun winsten toch enigszins op te krikken zie je sommige banken plots optreden als ‘prime broker’ voor schaduwbanken. Of ze beginnen andere diensten te leveren waarvan je je kan afvragen: zou je dat nu wel doen?’

In de jaren na de financiële crisis namen andere spelers almaar meer de rol van de traditionele banken over. Volgens de recentste cijfers van het Financial Stability Board (FSB), de internationale bankentoezichthouder, zijn niet-bancaire financiële instellingen - verzekeraars, pensioenfondsen, investeringsfondsen en andere investeringsvehikels - goed voor ruim 200.000 miljard dollar aan activa. Dat is bijna de helft van het wereldwijde financiële systeem.

Onder die schaduwbanken zijn vooral de hefboomfondsen, geldmarktfondsen, family offices en andere investeerders de voorbije jaren fors gegroeid. Die doorgaans minder gereguleerde club was eind 2019 goed voor zo’n 57.000 miljard dollar aan activa, leert een rapport van het FSB uit december.

Die data maken ook de regulatoren zenuwachtig. Vorige maand wees het FSB nogmaals op de risico’s. ‘Als de kredietkwaliteit van die niet-financiële spelers verslechtert, kunnen ook de banken daar verliezen op lijden als hun leningen aan die instellingen niet worden terugbetaald. We hebben robuuste banken nodig als we het financieel systeem stabiel willen houden’, klonk het in een rapport.

‘De ECB en de Federal Reserve proberen de risico’s van die schaduwbanken al een tijd in kaart te brengen’, zegt Annaert. ‘Die alternatieve instellingen hebben dan ook altijd een link met de traditionele banken. Die verstrekken bijvoorbeeld kredieten, of staan in voor het onderlinge betaalverkeer. Om beter te kunnen inschatten waar de belangrijkste risico’s zitten, wordt onder andere nagedacht of het nuttig zou zijn om ieder financieel product of ieder type contract tussen traditionele financiële instellingen en schaduwbanken een soort label te geven. Een soort nummerplaatherkenning voor financiële derivaten. Als toezichthouders over die informatie beschikken, kunnen ze de tegenpartijrisico’s beter inschatten.’

Excessen

Wat dat betreft waren de problemen bij Greensill en Archegos duidelijke wake-upcalls: niemand wist waar en hoe groot het gevaar was. ‘Of het ook de voorbode is van een nieuwe financiële crisis? Wat nu gebeurt, is nog niet onomkeerbaar’, zegt Eijffinger. ‘Maar als er niets gebeurt, als toezichthouders zich niet nog meer toeleggen op die schaduwbanken, gaat het mislopen. Daar waarschuw ik al jaren voor, en ook de Bank voor Internationale Betalingen merkt het telkens weer op in haar jaarrapport. Je ziet dat er zich excessen beginnen voor te doen. Er moet snel meer evenwicht komen tussen het toezicht op de banken en op die schaduwbanken.’

