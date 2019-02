De revolutionairen van de bank worden relevant

N26, Revolut en Bunq zijn vandaag nog relatief onbekende namen in België. Maar daar kan verandering in komen als ze weldra de populaire betaaldiensten van Apple aanbieden. Kunnen de gevestigde waarden van de banksector hun offensief afslaan?

De verrassing was groot toen de Amerikaanse technologiereus Apple eerder deze week uitpakte met de nieuwe partners om zijn betaaldienst Apple Pay in ons land aan te bieden. Net geen drie maanden terug had BNP Paribas, de grootste bank van België, die beloftevolle service hier als eerste gelanceerd. De verwachting was dat de andere grootbanken zouden volgen, maar die geven voorlopig niet thuis.

In de plaats daarvan kwam Apple op de proppen met Revolut, N26, Bunq en Buy Way. Onder bankenspecialisten en experts in financiële technologie wordt die club steevast omschreven als 'challenger banks' of 'bankenbestormers': kleine nieuwe spelers die door voornamelijk digitale diensten en door in te spelen op de nieuwe regelgeving voor de sector een deel van markt willen inpalmen die vandaag nog wordt gedomineerd door traditionele banken.

Ambitieus, maar klein in België

Het Britse Revolut startte enkele jaren terug met een app om goedkoop geld over te maken naar het buitenland, maar biedt intussen ook robotadvies en consumentenkredieten aan. Het hippe Berlijnse N26, met Silicon Valley icoon Peter Thiel als aandeelhouder, koppelt zijn app aan een zichtrekening en een betaalkaart, terwijl de Nederlandse onlinebank Bunq ook zijn plaats opeist op de markt voor betaaldiensten. Uitzondering lijkt het Belgische Buy Way, al jaren dominant als kredietverstrekker in de retail.

In België zijn die digitale nieuwkomers amper bekend bij het grote publiek. Revolut, dat wereldwijd 4 miljoen rekeningen heeft en eind november zijn komst naar België aankondigde, telt hier zo'n 30.000 klanten. Van N26 zijn geen Belgische cijfers bekend, maar volgens analisten zal dat cijfer beduidend lager liggen.

Gevecht om de klant

Kan de deal met Apple verandering brengen in die situatie? 'Apple Pay kan voor die spelers de doorbraak betekenen', gelooft Jeroen Dossche, managing partner bij de consultant Capco. 'Door dit soort diensten aan te bieden winnen ze snel veel aan relevantie voor veel klanten. Net met dat doel voor ogen zijn die challengers bereid om services van andere partijen te integreren in hun diensten. Apple Pay is daar een voorbeeld van, maar er wordt ook samengewerkt met de geolocatiedienst Google Maps om beter te achterhalen waar hun klanten precies betalen. Door al die data te vergaren kunnen die spelers dan veel beter inspelen op de behoeften van hun klanten.'