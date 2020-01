De stoelendans van de bankvoorzitters

De opvolging van Jos Clijsters als voorzitter van de raad van bestuur van Belfius haalde de jongste weken herhaaldelijk de media. Filip Dierckx (ex-BNP Paribas Fortis) was lang de topfavoriet, maar een mogelijk belangenconflict tussen zijn job als nummer twee bij de grootste bank van het land en zijn voorzittersmandaat bij de hr-dienstengroep SD Worx gooide roet in het eten.

Belfius is niet de enige instelling waar de voorzitterskwestie op de agenda staat. Bij de belangrijke vermogensbeheerder Bank Degroof Petercam is dat ook het geval. De Tijd vernam van meerdere bronnen dat voorzitter Ludwig Criel, wiens mandaat nog loopt tot de lente van volgend jaar, dat mandaat ter beschikking heeft gesteld. Op de algemene vergadering van de financiële instelling, binnen enkele maanden, komt er mogelijk meer duidelijkheid.

Als Criel vertrekt, dan verliest Degroof Petercam in minder dan een jaar tijd zowel zijn CEO - Philippe Masset stapte in augustus op en werd vervangen door Bruno Colmant - als zijn voorzitter. Criel, die carrière maakte in de scheepvaart en voorzitter is van DPG Media (de voormalige Persgroep), werd begin 2018 voorzitter van de bank.

Waarom de 68-jarige Criel zijn mandaat ter beschikking stelde, is niet bekend. Hij kon gisteren ondanks herhaaldelijke pogingen niet worden bereikt voor commentaar. Arnaud Denis, de woordvoerder van Bank Degroof Petercam, zei in een reactie dat ‘Ludwig Criel voorzitter van de raad van bestuur blijft’.

Witwasdossier

De Antwerpse topindustrieel Thomas Leysen treedt in mei terug als voorzitter van KBC. ‘Bij mijn afscheid binnen negen maanden staat de teller op negen jaar. Dat is al heel lang. Ik heb het gevoel dat ik KBC gegeven heb wat ik kon’, verklaarde hij toen zijn voornemen om te stoppen bekendgemaakt werd.

Hardnekkig

Wie Leysen zal opvolgen is nog niet breed bekend, al circuleert hardnekkig de naam van Koenraad Debackere. De algemeen beheerder van de KU Leuven heeft sinds vorig jaar zitting in de raad van bestuur van de KBC Groep.

Maar volgens onze informatie is dat geen realistische optie en is de kans heel groot dat Daems’ mandaat ‘gewoon’ voor enkele jaren wordt verlengd. Daems houdt de lippen stijf op elkaar. De woordvoerder van de bank bevestigt enkel dat Daems’ mandaat in april verstrijkt en dat de procedure haar gang gaat. De eindbeslissing over het al dan niet vernieuwen van zijn mandaat ligt bij de moedergroep BNP Paribas in Parijs.