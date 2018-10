‘De strijd om de ultieme bankenapp is pas begonnen'

‘Arco Information heeft vandaag al elektronische facturatiediensten voor grote klanten, waaronder winkelketens als Carrefour en de federale overheid’, licht een woordvoerster van KBC het nieuwe initiatief toe. ‘Wij gaan die nu ook integreren in het onlinedashboard dat onze kmo-klanten vandaag al online of via hun tablet kunnen raadplegen. Vanaf begin volgend jaar zou het mogelijk moeten zijn om via ons platform facturen te digitaliseren en elektronisch te verzenden. Op termijn behoren nog meer diensten tot de mogelijkheden. En niets sluit uit dat we later nog met andere partijen gaan samenwerken.’