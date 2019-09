'De uitdagingen voor de banksector zijn enorm'

De CEO van Commerzbank, Martin Zielke, schetst een somber beeld voor de banken, na het uitsturen van een inkomstenwaarschuwing.

De Duitse grootbank Commerzbank, die ook beperkt actief is in ons land, haalt flink de bezem door het bedrijf. Zoals vorige week al bekend raakte, en donderdag bekrachtigd werd door de raad van bestuur, gaan met het strategisch plan 'Commerzbank 5.0' 4.300 banen voor de bijl. Daarnaast komen er 2.000 aanwervingen. Per saldo verdwijnt 5,7 procent van de werkgelegenheid.

Bovendien gaat een vijfde van de 1.000 bankkantoren dicht en wordt het meerderheidsbelang in de Poolse dochter mBank van de hand gedaan. Dat kan 2 miljard euro opleveren. Daardoor zal het personeelsbestand verder dalen.

Tegenwind

Schermvullende weergave Martin Zielke, de CEO van Commerzbank. ©EPA

De maatregelen zijn nodig na de mislukte fusie met Deutsche Bank. Maar ook omdat de banken met flink wat tegenwind kampen. CEO Martin Zielke zei vrijdag bij de voorstelling van 'Commerzbank 5.0' dat de uitdagingen voor de sector enorm zijn. 'Negatieve intrestvoeten, een groeiende regelgeving, een zwakkere economie en een hevige concurrentie', somde Zielke de problemen op. Zijn afscheidnemende financieel directeur, Stephan Engels, voegde daaraan toe dat het beleid van de Europese Centrale Bank 'onze levens er niet makkelijker op maakt'.

Het tegenvallende klimaat vertaalt zich ook in de cijfers van Commerzbank. De instelling zei donderdagavond dit jaar niet langer een stijging van de onderliggende inkomsten te verwachten. 'In de loop van 2019 zijn de marktomstandigheden verder blijven verslechteren. Dat is vooral evident in de activiteiten voor corporate klanten', rechtvaardigt de bank de waarschuwing.

Rendement

Zielke verdedigde vrijdag ook de volgens critici te lage rendementsverwachtingen van Commerzbank. Voor de volgende drie jaar gaat het bedrijf uit van een rendement op eigen vermogen van 2 tot 4 procent. Pas vanaf 2023 wordt meer dan 4 procent naar voren geschoven. 'We proberen de dingen realistisch te bekijken en dat geldt ook voor onze rendementsdoelstellingen', aldus de CEO.