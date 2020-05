'De zware impact moet nog komen'

KBC dook door de coronacrisis licht in het eerste kwartaal licht in het rood, maar CEO Johan Thijs is vooral bezorgd over de storm die nog moet komen.

Terwijl tot begin maart KBC nog op koers zat voor recordcijfers in vele afdelingen, deden de pandemie en de bijhorende beurscrisis de Belgische bank-verzekeraar het eerste kwartaal in het rood duiken. Met een koersval tot 10 procent reageerde de beurs fors. Niet zozeer op het nettoverlies van 5 miljoen euro in het eerste kwartaal, maar vooral op de sombere voorspellingen voor de rest van het jaar.

'We zitten in ongeziene omstandigheden', reageert CEO Johan Thijs. 'Ik denk dat we nog maar in de beginfase zitten. Er zijn al bedrijven die in ademnood geraken, maar de zware impact zien we nog niet.' In het eerste kwartaal nam de bank een provisie van 43 miljoen euro om te anticiperen op bedrijven die leningen door de coronacrisis niet kunnen terugbetalen. Voor het volledige boekjaar kan dat oplopen tot 1,1 miljard euro.

Dat is dan nog het gemiddelde scenario waarin de economie na een scherpe daling weer zal herstellen in een 'uitgesproken V of U-vorm', zegt Thijs. 'Ik hoop dat we ongelijk hebben, maar we houden ook serieus rekening met een pessimistisch scenario waar het veel trager gaat, via een W- of L-vormig patroon', zegt Thijs. In dat scenario zouden de kredietprovisies oplopen tot 1,6 miljard euro.

Om de storm te weerstaan snoeit KBC 5 procent in de kosten. Dan is naar schatting 200 miljoen euro. Hoe komt u aan dat bedrag?

Johan Thijs: 'Buitenlandse verplaatsingen vallen weg, opleidingen gebeuren niet op locatie, evenementen worden afgelast en er zijn minder marketingkosten. Dat levert voor de hele groep 40 miljoen euro op. Door het stopzetten of uitstellen van sommige IT-projecten voor oudere systemen worden contracten van uitzendkrachten en consultants opgezegd. Daarnaast is de variabele verloning voor 2020 tot het einde van het jaar bevroren en is er een aanwervingsstop. De daling van de Tsjechische kroon en Hongaarse forint knaagt langs de ene kant aan de omzet, maar doet de kosten ook een 50-tal miljoen euro lager uitvallen.'

Vorig jaar besliste KBC de komende drie jaar 1.400 mensen te laten afvloeien zonder gedwongen ontslagen. Aan dat plan wordt niet geraakt?

Thijs: 'Correct.'

De bank draait bijna volledig op telewerk. Gaan we nog terug naar hoe het voordien was?

Thijs: 'Dat geloof ik nooit. Klanten betalen nu meer digitaal en zien er het gemak van in. Eens ze daarmee vertrouwd zijn, gaan ze niet meer terug. Bij KBC zullen niet alle klassieke vergaderingen terugkomen, maar soms is een fysieke meeting wel handiger dan met een hele club voor een computer te zitten.'

Zal de snellere digitalisering leiden tot de afbouw van het kantorennet?

Thijs: 'We zetten in om klanten nog beter te kunnen bedienen via onze digitale kanalen én kantoren. Maar het aandeel van de digitale kanalen zal groter worden en we houden die evolutie in het oog. Als klanten de kantoren niet meer gebruiken, gaan we ze niet openhouden. De voorbije jaren hebben we 70 kantoren per jaar gesloten of omgevormd tot een automatenkantoor. Corona versnelt onze plannen op zich niet. Dat zal op een moment uitbodemen, want we zullen niet volledig digitaal gaan. Ik zit nu hele dagen achter een schermpje en ik word daar soms gek van. Soms is het makkelijker bij elkaar te zitten en iets met een tekening te kunnen uitleggen. Dat is de meerwaarde van onze kantoren.'

De bazooka van 50 miljard aan overbruggingskredieten met staatsgarantie wordt niet veel gebruikt. Hoe komt dat?

Thijs: 'Ik denk dat we die 50 miljard euro niet zullen opgebruiken. Sterke bedrijven met een tijdelijk exploitatieverlies kunnen met zo'n liquiditeitslijn verder en betalen dat zonder problemen terug binnen twaalf maanden. Maar veel kmo's die langer gesloten zijn, zijn niet gebaat met zo'n overbruggingskrediet. Denk aan een retailbedrijf dat zijn geld investeerde in stocks, nu pas traag kan opstarten en binnenkort weer moet investeren in nieuwe stocks. Dat heeft twee tot vier jaar nodig om een krediet te kunnen terugbetalen.'

Moet de staatsgarantie dan worden uitgebreid?