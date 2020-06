DeGiro in de clinch met Nederlandse toezichthouder

De ook in België populaire Nederlandse broker DeGiro is in 2019 meermaals in aanvaring gekomen met de Nederlandse toezichthouder. Dat leert het jaarverslag van DeGiro.

De onenigheid tussen DeGiro en de toezichthouder AFM vindt haar oorsprong in een kritisch rapport dat AFM in mei 2018 voltooide. Daarin stonden ‘acht bevindingen’ over gebreken aangaande het bestuur en de compliance van het bedrijf. De AFM eiste orde op zaken op last van dwangsommen. DeGiro voerde daarop ‘grote verbeteringen’ door, zo staat in een recent gedeponeerd jaarverslag. Zo trok DeGiro nieuwe externe bestuurders aan en mensen die moesten toezien op de naleving van wet- en regelgeving.

Ondanks deze ingrepen kreeg DeGiro op 9 september vorig jaar bericht van de AFM over drie sancties van elk 100.000 euro. Het gaat om 'onvoldoende’ beleidsverbeteringen, ‘belangenconflicten’ binnen de groepsstructuur en het feit dat geld door klanten deels door wordt belegd in geldmarktfondsen van Morgan Stanley.

Volgens DeGiro-ceo Esmond Berkhout zijn de problemen ‘in de ogen van de AFM’ niet voor de gegeven deadline ‘volledig opgelost’. Berkhout heeft het ook over ‘een andere interpretatie’ van de toezichthouder over de kwestie. Daarnaast meldt DeGiro dat tijdig aanbevelingen zijn overgenomen uit een analyse van een speciaal daartoe ingehuurde consultant. Omdat men het niet eens is met ‘een aantal’ van de AFM-verwijten is DeGiro naar de rechter gestapt.

Klantentegoeden

De AFM wil onder meer dat klantentegoeden worden gestopt in strenger gereguleerde fondsen, of traditionelere bankrekeningen. Daarnaast heeft de Nederlandse centrale bank afgelopen september geëist dat de broker 13,2 miljoen euro extra bufferkapitaal aanhoudt op de balans, om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Bij DeGiro wordt intussen ‘druk gewerkt’ om klanten nog dit jaar de mogelijkheid te bieden een (externe) bankrekening te koppelen aan hun account. DeGiro benadrukt verder ‘ruim voldoende gekapitaliseerd’ te zijn. Op de balans van het bedrijf prijkte eind 2019 24,3 miljoen euro eigen vermogen, en 295,7 miljoen euro aan schulden. Daar staat een vordering van 290,6 miljoen euro op klanten tegenover.

Naast de drie vermeldde sancties loopt DeGiro het risico nóg een boete te betalen, die conform regelgeving tussen 500.000 en maximaal 1 miljoen euro kan uitvallen. Dit vanwege het te laat melden van transacties tussen 20 september en 31 oktober vorig jaar.

Degiro telt momenteel ruim 550.000 klanten in 18 landen, en verwerkt jaarlijks voor meer dan 75 miljard euro. De Duitse broker Flatex nam recent DeGiro over voor 250 miljoen euro. De centrale bank van Nederland moet hiervoor nog een verklaring van geen bezwaar voor afgeven.