Deejay in poleposition voor topjob bij Goldman Sachs

David Solomon, die bijklust als deejay op technofeesten, lijkt de opvolger te worden van Lloyd Blankfein als CEO van Goldman Sachs.

December 2016. Gary Cohn stapt op als de nummer twee van Goldman Sachs . Hij wou al een tijdje nog een stapje hoger zetten, maar Lloyd Blankfein, die sinds 2006 de nummer één is van de Amerikaanse zakenbank, liet zijn stoel niet los. Cohn, die in dienst ging als economisch topadviseur van president Donald Trump, kreeg twee vervangers.

De 53-jarige Harvey Schwartz is een zwarte gordel karate die lang de tradingdivisie van Goldman leidde voor hij financieel directeur werd. De 56-jarige skifanaat en wijnverzamelaar David Solomon is gepokt en gemazeld in investment banking.

Schwartz kondigde maandag aan in april de bank te verlaten, waardoor de strijd om de toekomstige CEO-rol gestreden lijkt. Eind vorige week berichtte The Wall Street Journal dat Blankfein het voor het jaareinde eindelijk voor bekeken zou houden. Hoewel Blankfein dat ontkende, is de aftocht van Schwartz een signaal dat wel degelijk iets gaande is.

Wijnroof

Solomon, wiens privéassistent onlangs honderden topwijnen uit zijn collectie roofde, startte zijn carrière op Wall Street midden jaren tachtig. Hij maakte onder andere indruk bij Bear Stearns, waar hij zich toelegde op de verkoop van risicovolle obligaties. Hoewel hij goed op weg was naar de top bij Bear Stearns, verhuisde hij op zijn 37ste naar Goldman. 'Inhoudelijk en qua verantwoordelijkheden was dat een stap terug', zei hij daarover. Maar hij kwam terecht in een bedrijf met meer toekomstmogelijkheden. Intussen is hij al tien jaar hoofd van de divisie investment banking.

De inkomsten van die divisie groeiden onder zijn bewind met 70 procent en compenseren deels het verlies aan inkomsten uit de tradingactiviteiten die sinds de financiële crisis achteruit bollen. Goldman Sachs stelde vorig jaar een plan voor om de inkomstenbronnen verder te diversifiëren en onder andere meer in te zetten op klassieker bankieren. De nieuwe strategie moet tegen 2020 zo'n 5 miljard dollar extra omzet opleveren.

Plaatjes draaien op de Bahama's

Hoewel Solomon niets te kort komt en miljoenen op zijn bankrekening heeft staan, klust hij in het weekend nu en dan bij als dj D-Sol. Op technofeesten van Manhattan tot in de Bahama's stond hij de voorbije jaren plaatjes te draaien in zijn T-shirt en met een baseballpet op het hoofd.

Als het zover komt, volgt Solomon de 63-jarige Blankfein op die zowat een legende is geworden in de financiële wereld. Blankfein verklaarde ooit dat bankiers 'het werk van god doen' en is een van langst regerende bankiers op Wall Street.