Deel KBC-personeel mort over hoge werkdruk

De liberale vakbond ACLVB waarschuwt voor een woelig najaar als de bank-verzekeraar niet reageert op de klachten over de hoge werkdruk. Bij de andere bonden klinkt een genuanceerder geluid.

In een open brief stellen de vertegenwoordigers van de ACLVB dat KBC tot dusver te weinig gehoor gegeven heeft aan de klachten van de werknemers over de toenemende stress en hogere werkdruk bij de bank en verzekeraar.

'KBC is eigenlijk al lang een geruisloze herstructurering aan het doorvoeren', valt in kringen van de liberale vakbond te horen. 'De groep heeft al meerdere strategische plannen uitgerold. Dat heeft een weerslag op het personeel. Neem de beslissing om de kantoren in bepaalde regio's meer in clusters te organiseren. Daardoor worden uiteindelijk minder functies beschikbaar en moeten mensen opnieuw beginnen te solliciteren voor de job die ze al uitvoerden. De angst om voortdurend geheroriënteerd te worden begint zijn tol te eisen.'

Ziek naar het werk

In zijn open brief verwijst de vakbond naar een recente rondvraag bij het personeel, waaruit moet blijken dat het aantal burn-outs en langdurig zieken bij de bank fors is toegenomen. 'In bepaalde zones is de werkdruk dermate toegenomen dat mensen zich verplicht voelen toch te gaan werken als ze ziek zijn', zeggen de ACLVB'ers. 'Vanuit de kantoren horen we dat ook de klanten dat beginnen te merken.'

Volgens de liberale vakbond is het niet de eerste keer dat dat probleem wordt aangekaart. 'Maar we hebben niet het gevoel dat iets wordt aangevangen met die informatie. We hebben de indruk dat het middle management, bij wie we de problematiek aankaarten, onze boodschap niet overmaakt aan de directie. Vandaar de open brief. We verwachten nu een signaal van de top.' In de open brief waarschuwt de ACLVB voor een 'woelig najaar' als geen gehoor wordt gegeven aan hun klachten. Wat dat concreet inhoudt, wordt evenwel in het midden gelaten.

Wel inspanningen

Het is ook de vraag of de liberale vertegenwoordigers bij eventuele acties snel gesteund zullen worden door de andere vakbonden bij KBC. Die gaven woensdag toch een genuanceerder geluid over de situatie bij de bank en verzekeraar. 'Het klopt wel dat er behoorlijk wat veranderingen op til zijn binnen de groep,' geeft Jan Steenwinckel van de socialistische BBTK mee. 'Vooral dan in het kantorennet, waar een aantal vestigingen wordt omgeturnd tot pure automatenkantoren. Die oefening moet begin volgend jaar rond zijn, en daardoor heerst er bij de werknemers wel enige onrust over hoe alles zal verlopen?'

Sommige mensen zullen naar andere vestigingen moeten verhuizen en moeten daar misschien een andere functie uitvoeren, vervolgt Steenwinckel. 'Anderen moeten vandaag eigenlijk al twee jobs uitvoeren: ze zijn deels al aan de slag in hun nieuwe kantoor, terwijl ze er voorlopig op toezien dat alles blijft draaien in de vestiging die op termijn wordt gesloten. De directie onderschat soms welke druk dat legt op de werknemers. Maar we hebben wel het gevoel dat ze luisteren als we hen dat duidelijk maken. Zo worden er ook mensen aangetrokken om deze transformatie te begeleiden.'