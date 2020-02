Degroof Petercam Spanje staat te koop

Bank Degroof Petercam zoekt een koper voor haar verlieslatende Spaanse dochter. Die stapelde in vijf jaar tijd bijna 12 miljoen euro verlies op.

Degroof Petercam is met een beheerd vermogen van meer dan 63 miljard euro een grote financiële speler, zeker naar Belgische normen. Dat bedrag heeft niet enkel betrekking op de Belgische activiteiten. De instelling is buiten ons land ook actief in Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië.

De Spaanse krant El Confidencial meldt op gezag van bronnen in de financiële sector dat Degroof Petercam een overnemer zoekt voor zijn Spaanse tak. Een goedgeplaatste bron bevestigt die informatie aan De Tijd. De Belgische groep heeft volgens de krant de lokale zakenbank Arcano gevraagd in de markt te peilen naar interesse voor haar divisie in het Zuid-Europese land.

Overname

Het is niet helemaal duidelijk hoever de mogelijke Spaanse exit reikt. Het dossier zit overigens nog maar in de beginfase. Degroof Petercam is in Spanje vooral actief als vermogensbank voor particulieren, via de in 2000 overgenomen toenmalige PrivatBank (nu Bank Degroof Petercam Spain). Die heeft ongeveer 60 private bankers in dienst in vier steden (Madrid, Barcelona, Bilbao en Valencia) en heeft 1,3 miljard euro onder beheer.

Daarnaast heeft Degroof Petercam nog drie andere takken in Spanje: de institutionele vermogensbeheerder DPAM, een zakenbankpoot en de beheerder voor private fondsen Degroof Petercam SGIIC.

Verlies

De reden voor de Spaanse beslissing is volgens El Confidencial het feit dat de vennootschap Bank Degroof Petercam Spain, de private bank, al vijf jaar met verlies draait. Cijfers van de Spaanse bankenfederatie AEB bevestigen dat. In 2018 was er een verlies van 4,4 miljoen euro. Vorig jaar is dat waarschijnlijk nog opgelopen: alleen al over de eerste negen maanden dook de bank 4 miljoen in het rood.

2014 was het laatste jaar met winst. Sindsdien bedraagt het gecumuleerde verlies 11,9 miljoen euro. De verklaring is eenvoudig: de onkosten liggen te hoog in vergelijking met de inkomsten.

Paco Rabanne

PrivatBank kende haar oorsprong in Catalonië en stond er bekend als de financiële instelling van de Catalaanse jetset, schrijft El Confidencial. Bij de leiding van de bank zit volgens de krant een lid van die jetset: Marian Puig Guasch. Dat is een telg van de erg vermogende Catalaanse mode- en parfumfamilie Puig, bekend van onder meer het merk Paco Rabanne.

Het is volgens El Confidencial niet de eerste keer dat Degroof de markt test met het oog op een verkoop van de Spaanse tak. Het is niet duidelijk of de beslissing nu toch de stap te zetten werd genomen door Bruno Colmant, die sinds medio 2019 aan het hoofd staat van de groep, of al viel onder zijn voorganger Philippe Masset.

Die moest opstappen door het witwasdossier rond de bank. De Nationale Bank had tal van inbreuken op het naleven van de regels tegen het witwassen van geld vastgesteld. Er lijkt niet meteen een verband te zijn tussen dat dossier en het lot van de Spaanse bankdochter.

Arnaud Denis, de woordvoerder van Degroof Petercam, zei dinsdag in een reactie 'geen commentaar' te kunnen geven op wat hij noemt 'geruchten'.