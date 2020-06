Degroof Petercam geeft Spaanse vermogensbeheeravontuur op

De private bank Degroof Petercam heeft haar Spaanse filiaal verkocht aan sectorgenoot Andbank uit Andorra. Degroof Petercam miste in Spanje kritische massa.

De Brusselse vermogensbeheerder Degroof Petercam zocht s inds het voorjaar een koper voor de Spaanse private bank. De koper is Andbank España, een dochter van Andbank, de oudste private bank van Andorra.

Degroof Petercam wil geen financiële details vrijgeven over de deal. Spaanse media hebben het over een bedrag tussen 10 en 20 miljoen euro. Dat is veel minder dan eerder gehoopt. De coronacrisis en de volatiele markten drukten de prijs.