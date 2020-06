Degroof Petercam op zoek naar nieuwe voorzitter

Ludwig Criel is aan zijn laatste jaar bezig als voorzitter van Degroof Petercam. De zakenbank heeft de zoektocht naar een opvolger al ingezet.

Het mandaat van Criel (68) loopt tot mei volgend jaar en hij heeft aan de raad van bestuur aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor een nieuw mandaat. Hij stelde daarom zijn mandaat al begin dit jaar ter beschikking van de raad van bestuur. De zakenbank heeft de headhunter Russell Reynolds aangesteld om op zoek te gaan naar een opvolger, vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Criel, die carrière maakte in de scheepvaart en voorzitter is van DPG Media (de voormalige Persgroep), werd begin 2018 voorzitter van de bank. Hij was tussen 2011 en 2015 al voorzitter van de raad van bestuur van Petercam. Dat beurshuis fuseerde enkele jaren geleden met Bank Degroof.

Vorig jaar veranderde Degroof Petercam ook al van CEO. Philippe Masset werd toen vervangen door Bruno Colmant.

Strenge screening

Dat de zakenbank de zoektocht nu al heeft ingezet, hoeft niet te verwonderen. Kandidaat-bestuurder in de banksector moeten door een strenge screening van de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank komen voor hun benoeming kan doorgaan. De toezichthouders moeten uitmaken of de betrokkenen 'fit and proper' zijn voor de job. Die screening duurt enkele maanden.