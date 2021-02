Degroof Petercam trekt naar China

De vermogensbeheerder Degroof Petercam richt een joint venture op voor assetmanagement in Hongkong. Met het eerste regionale kantoor buiten Europa wil de groep een graantje meepikken van de snelgroeiende financiële markten in China en zijn buurlanden.

Het kantoor in Hongkong wordt opgezet met de Franse sectorgenoot OFI Asset Management. 'Het is ook een middelgrote Europese speler met een gelijkaardige visie', zegt Hugo Lasat, de CEO van de divisie assetmanagement bij Degroof Petercam. De Brusselse groep krijgt 34 procent van de joint venture in handen.

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) was al een tijd zijn activiteiten in Azië aan het opschroeven. Van de ruim 44 miljard euro die DPAM beheert, zit al ruim een tiende in de regio. Lasat wil vanuit Hongkong actiever worden in China en stapsgewijs ook in andere grote naburige markten waaronder Maleisië.

Het gewicht van de regio neemt toe. Het is logisch dat we ons daar dan versterken. Hugo Lasat CEO DPAM

'Er zijn steeds meer beursintroducties en emissies van obligaties in China en Azië, er wordt lokaal meer gespaard en het aantal institutionele partijen neemt toe. Het proportionele gewicht van de regio zie je langzaam maar zeker toenemen. Het is logisch dat we ons daar dan versterken.'

DPAM heeft recent zes analisten aangeworven om Chinese aandelen en obligaties op te volgen. Die maken de overstap naar Hongkong. De joint venture zal starten met een vijftiental lokale werknemers.

Verkopen

Naast het actiever opvolgen van Chinese beleggingsinstrumenten dient de joint venture ook om fondsen van DPAM te verkopen aan Aziatische institutionele investeerders. De Luxemburgse Sicav-structuur die DPAM vaak gebruikt als beleggingsvehikel voor zijn fondsen is interessant voor Hongkong. 'Het wordt er beschouwd als een instrument dat minstens even goed is als de lokale structuren.'

De joint venture in Azië neemt ook een deel van het beheer van fondsen op zich. 'Dat is vooral een activiteit voor OFI', zegt Lasat. 'Het beheer van DPAM is gecentraliseerd in Brussel en Parijs en dat zal nog lang zo blijven.'

DPAM is het voorbije decennium fors gegroeid met kantoren in verschillende Europese financiële centra. 'België groeit, maar is een kleine markt. Onze internationale activiteiten groeien sneller. Van elke 100 euro aan nieuw kapitaal die we aantrekken komt meer dan 75 euro van buiten België', zegt Lasat. De assetmanager heeft klanten in is actief in een vijftiental landen, inclusief een aanwezigheid in Latijns-Amerika. 'Azië is een logisch gevolg en het zal niet de laatste stap zijn in onze internationale ontwikkeling', zegt Lasat.