Degroof Petercam wil af van imago van bank voor allerrijksten

Degroof Petercam wil zijn imago van Franstalige bank voor de allerrijksten bijsturen. 'We moeten opener worden en gaan meer kantoren in Vlaanderen openen', zegt CEO Bruno Colmant.

Een zoevend privévliegtuig met daarop de zin ‘Celebrating 5 years at Degroof Petercam’. Dat opmerkelijke filmpje postte Bruno Colmant onlangs op sociale media. Bestaat dat vliegtuig echt? ‘Neen, natuurlijk niet. Ik heb dat gemaakt met een onlinetool. Een grapje van 8 euro’, lacht Colmant in het statige Brusselse hoofdkantoor van 's lands grootste private bank.

De 59-jarige econoom houdt ervan belangrijke mijlpalen te vieren. Hij maakt zich op voor de 150ste verjaardag van Degroof Petercam, de zakenbank en vermogensbeheerder waar hij vijf jaar geleden aangesteld werd als hoofd van de economische studiedienst. Maar we spreken hem vooral over zijn eerste jaar als CEO.

Degroof Petercam Grootste Belgische gespecialiseerde private bank en investeringsbank 1.400 werknemers in 5 landen Netto-inkomsten (2019): 481 miljoen euro Geconsolideerde winst: 20 miljoen euro

Colmant nam het roer over nadat de bank in aanvaring was gekomen met de Nationale Bank over de toepassing van de antiwitwasregels. Banken moeten hun klanten en de oorsprong van hun inkomsten goed kennen en een inschatting maken van het risico op witwassen. Na een desastreuze audit vorig jaar werd de bank aan de ketting gelegd door de toezichthouders.

De private bank kent haar nochtans klanten goed. ‘De meeste al zeer lang. Sommige zijn al vier generaties klant’, zegt Colmant. ‘Maar net als andere banken hebben we ons moeten aanpassen aan een nieuwe risicocultuur met meer transparantie. De grootste werf was administratief. We moesten de documentatie van de rekening en de cultuur van interne controle in orde brengen.’

Honderdtal consultants

Op het piekmoment deed de bank een beroep op een honderdtal consultants van Deloitte. ‘Dat heeft zeer veel gekost, maar we moesten het doen’, zegt Colmant. ‘Nu zijn de consultants afgebouwd en hebben we mensen aangeworven. We willen zoveel mogelijk zelf doen, want het gaat over de kern van de bank.’

Dat tijdens dat proces de rekeningen van sommige klanten beperkt werden, was lastig, geeft Colmant toe. 'Het was een race tegen de tijd om de problemen op te lossen en het vertrouwen van de klanten te behouden. Er was wat teleurstelling, maar de klanten zijn niet vertrokken.’

Dat net rond die tijd verkoopgeruchten de ronde deden en 'dat andere bankiers zeiden dat ze klaar stonden om Degroof Petercam te kopen' was volgens Colmant 'psychologisch erg moeilijk'. Het gerucht is onjuist, zegt hij. ‘Misschien verkopen aandeelhouders aandelen onder elkaar, maar daar hou ik me niet mee bezig'. Hij ging de geruchten wel aankaarten bij de Nationale Bank. 'We zijn toch een belangrijke speler in dit land. Het is hier geen kermis.’

Schrik voor een run on the bank heeft hij niet gehad. ‘Degroof Petercam is een van de best gekapitaliseerde Belgische banken en is nooit in gevaar geweest. Maar we hebben wel dag en nacht moeten werken’. Hij schat dat het werk volgend jaar in de zomer gedaan is.

Extra kantoren

'We hebben nog geen euro kredietverlies in onze portefeuille. Ons model werkt. We hebben de grootste stresstest ooit doorstaan.' Bruno Colmant CEO Degroof Petercam

Colmant moest de bank ook door corona en de beurscrash loodsen, maar averij heeft Degroof Petercam nauwelijks opgelopen. 'We hebben nog geen euro kredietverlies in onze portefeuille. Ons model werkt. We hebben de grootste stresstest ooit doorstaan.’ Hij ziet zelfs positieve effecten. ‘We konden klanten minder zien en daarom konden we bij interne processen dubbel zo snel gaan.'

Als deze 'periode van stabilisatie' achter de rugs is, mikt Colmant op een 'commercieel initiatief'. Hij wil het productaanbod vereenvoudigen en agentschappen decentraliseren. Er kwamen onlangs kantoren bij in Wemmel en Turnhout en er volgen nog drie andere. ‘Kleinere zetels werken als een kmo die goed lokaal ingebed is. Dat stimuleert de klantengroei’. De prioriteit voor nieuwe kantoren ligt in Vlaanderen. 'Antwerpen is wel onze grootste zetel, maar de bank is traditioneel nog erg Franstalig en we moeten meer in Vlaanderen zijn.’

'We hebben nog het imago dat we de bank zijn voor de allerrijksten en dat je het moet verdienen om bij ons te komen. We moeten opener moeten.' Bruno Colmant CEO Degroof Petercam

Met die kleinere zetels wil Degroof Petercam ook toegankelijker worden. 'We hebben nog het imago dat we de bank zijn voor de allerrijksten en dat je het moet verdienen om bij ons te komen. We moeten opener zijn, maar behouden zeker onze discretie en kwaliteit', verzekert hij.

Degroof Petercam pompt ook geld in de vernieuwing van kantoren zoals in dat van Luik, zegt de CEO. ‘We zien onze klanten vaak maar een keer per jaar en dan willen we dat belangrijke moment niet banaliseren. Het gaat om hun geld en dus nemen we veel tijd. We maken er een kwaliteitsmoment van.'

Toch timmert Degroof Petercam ook discreet aan een digitale strategie. Colmant verwijst naar de brede ervaring van Steve De Meester (ex-Deutsche Bank) die sinds kort de tak Private Banking leidt. 'We willen geen retailbank met gratis betaalkaarten worden, maar we bouwen aan een digitaal kanaal om een breder cliënteel te bereiken. We willen klanten snel toegang geven tot onze fondsen. Na verloop van tijd kunnen ze naar private banking overstappen', legt Colmant uit.

De minimuminleg verlagen voor privatebankingklanten gebeurt alvast niet. ‘We hebben geen minimum, want daarmee zouden we sommige klanten kunnen wegjagen die net gekozen hebben bij ons te komen.’