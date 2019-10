Degroof Petercam wint rechtszaak tegen rijke Franse industrieel

Bank Degroof Petercam is onder meer actief als vermogensbeheerder voor gegoede particulieren, in België en het buitenland. Dat het soms om grote portefeuilles gaat, toont het voorbeeld aan van een vermogende Franse industrieel die na zijn pensioen in België kwam wonen. De man tekende in 2004 een contract met Degroof voor het beheer van een patrimonium van 50 miljoen euro.