Degroof Petercam ziet privatebankingbaas al na jaar vertrekken

Degroof Petercam-CEO Bruno Colmant gaat nu ook de bankdiensten voor vermogende klanten in de groep leiden. Steve De Meester, de vorige topman van die privatebankingafdeling, verlaat het bedrijf na nauwelijks een jaar.

Degroof Petercam plukte De Meester in maart vorig jaar weg bij Deutsche Bank België, waar hij de privatebankingtak leidde en ook vice-CEO was. Een reden voor zijn vertrek wordt niet gegeven. 'Een interne beslissing', zegt de woordvoerder van Degroof Petercam.

Na het plotse vertrek van De Meester neemt de CEO de leiding over de privatebankingafdeling bij Degroof Petercam. 'Dat is voor alle duidelijkheid geen tussentijdse oplossing', klinkt het. 'Hij is er om te blijven en om de langetermijnstrategie van de groep uit te voeren.'