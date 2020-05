Degroof Petercam ziet winst halveren na rampjaar

Degroof Petercam, een van de belangrijkste vermogensbeheerders van België, kwam vorig jaar zwaar onder druk te staan na striemende kritiek op de lakse antiwitwascultuur bij de groep. De Nationale Bank van België verplichtte de bank een actieplan op te stellen omdat tijdens een audit was gebleken dat ze zwaar in gebreke bleef bij het naleven van de antiwitwasregels . Duizenden rekeningen moesten opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Topman Philippe Masset stapte op, officieel om 'uiteenlopende standpunten in de raad van bestuur'. Sindsdien wordt de bank geleid door Bruno Colmant , die als bestuurder en hoofd van de studiedienst de loodzware taak kreeg alle interne controlemechanismes zo snel mogelijk weer op punt te stellen. De promotie tot CEO leverde Colmant wel een loonsverhoging op die overeenstemt met 0,25 procent van de brutobedrijfswinst van de groep, omgerekend 211.000 euro.

Commerciële impact

De extra kosten voor die verplichte inhaalrace wegen flink door op de resultaten, leert het jaarverslag. Degroof Petercam zag haar nettowinst over 2019 met ruim 64 procent kelderen tot 20,2 miljoen euro. Die terugval is grotendeels te wijten aan de fors hogere uitgaven voor het leger consultants dat de bank moest inhuren om de interne controlesystemen weer op punt te stellen. Bovendien werkt de bank ook aan een nieuw centraal IT-systeem, wat extra investeringen met zich meebrengt.

Degroof Petercam boekte vorig jaar een nettowinst van 20,2 miljoen euro. Dat is 64 procent minder dan een jaar eerder.

De commerciële impact van de witwasheisa bleef wel relatief beperkt. In de privatebankingtak, de divisie die diensten verleent aan vermogenden, viel de instroom van nieuwe klantentegoeden wel licht terug. Maar de fondsentak en de afdeling die bewaardiensten aanbiedt aan grote investeerders deden het wel goed. Daardoor heeft Degroof Petercam nu in totaal 74,7 miljard euro aan klantentegoeden onder beheer, bijna een vijfde meer dan een jaar eerder.

Voorlopig zette de bank nog geen geld opzij voor de financiële fall-out van het witwasdossier. Maar de groep sluit niet helemaal uit dat dat in de toekomst wel moet gebeuren. Als de bank na de herziening van een dossier beslist dat ze bepaalde financiële middelen van een klant niet langer kan aanvaarden, kan dat er mogelijk toe leiden dat die klant zijn lening niet kan afbetalen. Degroof Petercam sluit evenmin uit dat er nog onderzoeken, klachten of juridische geschillen volgen.

Corona

De bank geeft nog geen concrete prognoses over de impact van de coronacrisis. Maar de komende maanden worden allesbehalve makkelijk. 'De omzet en de winstgevendheid van de belangrijkste metiers zouden de komende maanden sterk getroffen moeten worden', klinkt het in het jaarverslag.

Met de beslissing geen dividend uit te keren over 2019 wordt gehoor gegeven aan de oproep van de Nationale Bank om tijdens de coronacrisis de vinger op de knip te houden. Maar de bank keert wel nog 6,5 miljoen euro aan winstbewijzen uit. Voor wie die zijn bedoeld - de aandeelhouders? de managers? ander personeel? - is niet duidelijk. De groep heeft het enkel over 'andere rechthebbenden'.