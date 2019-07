Degroof keert miljoenen uit aan families de Spoelberch en Cigrang

De vennootschap Degroof Equity laat 91,4 miljoen euro vloeien naar de vroegere aandeelhouders van Bank Degroof.

Bank Degroof, een belangrijke speler voor onder andere vermogensbeheer, smolt in 2015 samen met het beurshuis Petercam tot Bank Degroof Petercam. Die fusie werd bij beide takken voorafgegaan door een kapitaaloperatie. Bij Petercam vloeide 48,5 miljoen euro naar de aandeelhouders in de vorm van een uitzonderlijk dividend en bij Bank Degroof werd een aandelenportefeuille met een waarde van bijna 40 miljoen euro plus 106 miljoen euro in cash afgesplitst in het nieuwe vehikel Degroof Equity.

Dat vehikel kwam in handen van de aandeelhouders van Bank Degroof. De constructie had een dubbel doel: verzekeren dat Petercam niet te sterk verwaterde in het nieuwe fusiebedrijf en nog een blokkeringsminderheid kon behouden en het aanleggen van een reserve als garantie voor de fusie. Die reserve kon eventueel worden aangesproken als na het huwelijk van Degroof en Petercam problemen van voor de fusie zouden opduiken.

Opdoeken

De vennootschap Degroof Equity wordt langzaam opgedoekt omdat ze geen nut meer heeft en dat gaat gepaard met een dividenduitkering.

Nu de afgesproken garantieperiode van vijf jaar bijna voorbij is, wordt Degroof Equity langzaam opgedoekt omdat de vennootschap geen nut meer heeft, vernam De Tijd. Dat gaat nu al gepaard met de uitkering van liefst 91,4 miljoen euro aan de aandeelhouders, leert de oproeping voor een buitengewone algemene vergadering die vrijdag wordt gehouden. De Tijd kon de oproeping inkijken. Degroof Equity-voorzitter Alain Schockert wou geen commentaar kwijt.

Het kapitaal wordt verdeeld op drie manieren: een klassieke kapitaalvermindering van ruim 15 miljoen, de volledige uitkering van de uitgiftepremie ten belope van 57,7 miljoen en een bruto tussentijds dividend van bijna 18,5 miljoen euro.

AB InBev

Een groot deel van het geld - naar schatting zowat een kwart, de juiste verhoudingen zijn niet bekend - gaat naar twee belangrijke partijen in het kapitaal van de vroegere Bank Degroof (en van de fusiebank). Het gaat om de families de Spoelberch, via de door haar gecontroleerde investeringsmaatschappij Cobepa, en Cigrang, van onder meer de Antwerpse scheepvaartgroep CLdN-Cobelfret. De de Spoelberchs zijn ook bekend van hun belang in de bierreus AB InBev.

De rest van de 91,4 miljoen van Degroof Equity is voor de traditionele Degroof-families Philippson, de stichters van de bank, Schockert, Haegelsteen en Siaens. De aandeelhouders van Degroof Equity konden de voorbije jaren ook al rekenen op dividenden van de vennootschap voor in totaal 34 miljoen euro. Ook bij Bank Degroof Petercam cashen ze geregeld.