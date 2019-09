Delen Private Bank neemt Nederlandse sectorgenoot over

Vier jaar na zijn eerste overname in Nederland legt de Antwerpse groep nu ook de hand op het Amsterdamse Nobel Vermogensbeheer.

De bank, die deel uitmaakt van de Antwerpse beursgenoteerde investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren , koopt met Nobel Vermogensbeheerder een relatief kleine speler in de branche. Het Amsterdamse huis richt zich op particulieren en ondernemers en is goed voor een beheerd vermogen van 260 miljoen euro. Hoeveel Delen Private Bank precies betaalt, wordt niet bekendgemaakt.

Delen Private Bank zette pas in 2015 voet aan de grond in Nederland met de overname van de Nederlandse vermogensbeheerder Oyens & Van Eeghen. Sindsdien maakte de Antwerpse bank er geen geheim van dat ze nog meer overnames wilde doen in Nederland, al zei ze er telkens bij dat daar geen haast bij was.

Markt in volle beweging

Net als in Belgiƫ is ook de Nederlandse markt voor vermogensbeheerders in volle beweging. Terwijl de lage rente op hun verdienmodel weegt, lopen de kosten verder op door de strengere regelgeving en de noodzakelijke investeringen in digitalisering. Dat zet heel wat spelers ertoe aan zichzelf in de etalage te zetten.