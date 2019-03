Deminor groepeert 20 institutionele beleggers in dossier Danske Bank

Dat is de Deense bank die tussen 2007 en 2015 actief heeft deelgenomen aan het grootste witwasprogramma ooit in Europa. Meer dan 200 miljard euro aan verdachte betalingen werden via het Estse kantoor van de bank verwerkt terwijl het topmanagement van de bank kennis van zaken had, voert Deminor aan. Het schandaal kwam pas een jaar geleden aan het licht.

Misleiding

'Naar aanleiding van een onderzoek naar de mededelingen die Danske Bank sinds 2007 aan de markt heeft gedaan, is Deminor van mening dat beleggers (in de bank, red.) ten minste vanaf februari 2014 zijn misleid. Dit betekent dat beleggers gerechtigd zijn tot het ondernemen van een actie tegen de bank en haar functionarissen voor de verliezen die zij hebben geleden als gevolg van de corrigerende mededelingen die in februari 2018 werden gedaan. De beurskoers is sinds februari 2018 met meer dan 40 procent gedaald', meldt Deminor op zijn website.



Deminor startte een terugvorderingsactie op en eist de aanstelling van een onafhankelijke onderzoeker. Voor dat laaste punt heeft het advieskantoor een motie ingediend voor de aandeelhoudersvergadering van maandag in Kopenhagen.