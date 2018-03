Deminor houdt 14 miljoen over aan Fortis-schikking

Het advieskantoor Deminor zou netto zo'n 14 miljoen euro overhouden als de Fortis-schikking door het gerechtshof in Amsterdam bindend zou worden verklaard. Dat werd vrijdag bevestigd op de hoorzitting.

In Amsterdam zijn de hoorzittingen over de Fortis-schikking van start gegaan. Ter herinnering: verzekeraar Ageas , de erfgenaam van de geïmplodeerde financiële groep Fortis, legt zo'n 1,3 miljard euro op tafel om de naar schatting 200.000 gedupeerde Fortis-beleggers te vergoeden. Het Gerechtshof in Amsterdam organiseert op 16 en 27 maart een hoorzitting om te bepalen of het de schikking bindend verklaart.

Als dat gebeurt, zouden de eerste gedupeerden nog dit jaar een deel van de vergoeding ontvangen. Naar schatting 150.000 à 200.000 Fortis-beleggers zagen tussen 2007 en 2008 hun investering verdampen.

Verdienmodellen

Een deel van het geld dat Ageas op tafel legt - zo'n 45 miljoen euro - gaat naar de belangenorganisaties waarmee de schikkingsovereenkomst werd gesloten. Die organisaties, waaronder Deminor, moeten zich voor het Gerechtshof in Amsterdam verantwoorden. De rechtbank wil informatie krijgen over de verdienmodellen.

Deminor vertegenwoordigt zo'n 5.500 particulieren en ruim 500 institutionele beleggers. De organisatie krijgt van Ageas 10,5 miljoen euro. 'Dat is zeker een redelijk bedrag, omdat het gaat over een periode van dertien jaar en de vele risico's die gelinkt zijn aan deze procedure', pleitte de advocaat van Deminor.

Daarnaast krijgt ze ook 35 miljoen euro van de institutionele beleggers. Hierover werd op voorhand een akkoord bereikt - in ruil voor het overnemen van de risico's in een collectieve procedure en in geval van succes. 'Het vertegenwoordigt een risicokost van 21 procent. Dat is een erg gebruikelijk percentage', aldus de advocaat van Deminor.

Van de 45 miljoen euro bruto in totaal moeten de proceskosten, interne werkingskosten en belastingen worden afgetrokken. Netto zou er zo'n 14 miljoen euro overblijven, of zo'n 1 miljoen euro per jaar.