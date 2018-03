Deminor neemt Belfius in de tang in Arco-dossier

Deminor schakelt de FSMA in om Belfius ertoe aan te zetten de aandelenrekeningen van de Arco-coöperanten af te waarderen. Lukt dat niet, volgen juridische stappen.

De gedupeerde Arco-coöperanten en hun adviseurs, zoals het kantoor Deminor, lijken de laatste weken een versnelling hoger te schakelen in hun pogingen om het geld te recupereren dat ze dreigen kwijt te spelen door de val van Dexia en de vereffening van Arco. De reden is dat de eindstrijd om hun tegoeden is ingezet, nu de regering probeert de Gordiaanse Arco-knoop te ontwarren en de vroegere Dexia Bank België (nu Belfius) naar de beurs te brengen.

Onder meer Deminor spaart de jongste tijd zijn kritiek op de aanpak van het dossier niet. Het advieskantoor, dat eerder al Belfius, de staat, Arco en gewezen Arco-topvrouw Francine Swiggers dagvaardde, opent bovendien bijkomende fronten. Zo viseert het nu de aandelenrekeningen van de coöperanten bij Belfius. Daarop staan hun Arco-deelbewijzen geparkeerd.

Het is Deminor een doorn in het oog dat de deelbewijzen op die rekeningen staan tegen hun nominale waarde (de aanschafwaarde) of de nominale waarde plus, in het geval van de Arco-deelvennootschap Arcopar, de gekapitaliseerde dividenden. ‘Belfius doet alsof er niets veranderd is en de coöperanten die waarde gaan terugkrijgen. Maar dat is onmogelijk’, zegt managing partner Erik Bomans van Deminor.

Dood en begraven

Volgens hem zou die stelling nog te verdedigen zijn als de staatsgarantie voor de tegoeden van in totaal 1,5 miljard euro (zonder intresten) er nog zou zijn. Maar die is door Europa helemaal onderuitgehaald. ‘De garantie is dood en begraven en er is geen kans op een verrijzenis’, zegt Bomans.

De Arco-aandelen zijn nul waard. Erik Bomans Managing partner Deminor

Ook lijkt het zo goed als vast te staan dat er voor de coöperanten niets meer uit de vereffening van Arco komt. ‘De aandelen zijn nul waard. Het zou uit voorzichtigheid beter zijn dat Belfius op al die rekeningen een afwaardering zou doorvoeren en zo een realistisch scenario zou ophangen voor de coöperanten.’

Deminor heeft Belfius al meermaals op de kwestie gewezen, maar zonder resultaat. Bomans zei onlangs dat het kantoor daarom van plan was financieeltoezichthouder FSMA in te schakelen die onder meer toeziet op de communicatie van de financiële spelers naar de markt. Vrijdag zei hij op de vraag naar de stand van zaken dat Deminor maandag rond de kwestie samenzit met FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.

Eerste keer

De demarche is opvallend. Het is immers de eerste keer dat de FSMA bij het Arco-dossier, waar al vele instanties tot het EU-Hof van Justitie toe zich over bogen, betrokken raakt. Tevoren was dat niet nodig, onder meer omdat de meeste deelbewijzenuitgiften door Arco gebeurden toen er daarvoor nog geen prospectusverplichting was.

‘We gaan de FSMA formeel vragen de kwestie aan te pakken en een standpunt in te nemen’, zegt Bomans. ‘Doet Belfius niets, dan ligt de weg naar juridische demarches open. Indien nodig doen we die stap.’ Een afwaardering heeft geen gevolgen voor de positie van Belfius, behalve dat ze coöperanten die de problematiek rond Arco niet kennen wakker zou kunnen schudden.

Ze zou wel fiscaal duidelijkheid kunnen brengen. Nu zijn er vaak bij de vele duizenden overlijdens per jaar van coöperanten discussies met de fiscus over de betaling van successierechten op waardeloos geworden effecten.

Onderhandelingen

Eerder dit jaar raakte bekend dat de regering onderhandelingen was gestart met Deminor over een regeling in der minne rond de Arco-tegoeden. Bomans wil zich daarover niet uitspreken. ‘Als die gesprekken er al zouden zijn of geweest zijn, kunnen we daar niets over zeggen.’ Maar de felle kritiek van het kantoor op het dossier doet vermoeden dat de gesprekken stilgevallen zijn.

Hoe meer de staat buiten dit dossier blijft, hoe beter. Erik Bomans Managing partner Deminor

Bomans begrijpt niet dat de staatsbank Belfius openlijk zegt dat Arco haar probleem niet is, maar dat van de regering. ‘Het is vrij cynisch dat de bank dan als ze voor de rechter gedaagd wordt de verjaring inroept.’ Deminor heeft het ook moeilijk met de politieke koppeling (door CD&V) van Arco aan de beursgang van Belfius. ‘Dat is het laatste wat we nodig hadden: een al zo complex dossier nog complexer maken. Dit is veel meer een financieel-economische dan een politieke kwestie.’

Deminor wijst erop dat andere banken in Europa met een gelijkaardige erfeniskwestie die regelen voor ze een kapitaaloperatie plannen. ‘Maar hier kan dat blijkbaar niet. Dat helpt het dossier niet vooruit en dat helpt ook Belfius niet. Dat heb je met een bank in staatshanden. Hoe meer de staat buiten dit dossier blijft, hoe beter.’