Deminor reageert lauw op nieuw Arco-plan

Het advieskantoor zegt dat het ontbreekt aan politieke wil om het dossier op te lossen.

De Tijd meldde dinsdag dat er, naast het mislukte plan B van de federale regering voor een oplossing in het Arco-dossier, nog een alternatief plan bestaat. Dat werd uitgewerkt in 2017, maar bleef eveneens dode letter. Mogelijk kan het een tweede leven krijgen: de actiegroep ArcoClaim van misnoegde Arco-coöperanten ziet er een mogelijke vertrekbasis in om tot een oplossing te komen en gaat later deze maand beslissen wat ze ermee doet.

Arcolaim, dat meer dan 5.000 coöperanten vertegenwoordigt, is niet de enige organisatie van gedupeerde Arco-aandeelhouders. Er is ook Deminor dat ruim 2.000 coöperanten bijstaat. Beide groepen ondernemen juridische acties in het Arco-dossier.

Deminor reageert dinsdag lauw op het nieuwe plan. 'Het is nogal complex en kwam tot stand zonder voeling met de achterban of de politiek', zegt managing partner Erik Bomans van Deminor.

'Intellectuele oefening'

Maar zijn voornaamste bezwaar is dat er op dit moment geen politieke wil is om tot een oplossing te komen. 'Zolang dat het geval is, kan je allerlei plannen uitdokteren maar dan blijven dat intellectuele oefeningen en meer niet', zegt Bomans.

Hij voegt eraan toe dat de coöperanten 'een beetje gedwongen zijn om de juridische procedures voort te zetten'. 'Er is immers niets anders dat beweegt, spijtig genoeg.'