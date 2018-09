Den Haag roept ING op het matje

Uit een onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie bleek dat ING de geldstromen op zijn Nederlandse rekeningen onvoldoende screende. Daardoor konden criminelen lange tijd ongestraft geld witwassen en konden ondernemingen steekpenningen storten op rekeningen van bevriende politici in het buitenland.

Nieuwe maatregelen?

Hans Wijers, de voorzitter van ING, moet zich vandaag verantwoorden bij Wopke Hoekstra, de Nederlandse minister van Financiën. Een dag eerder had Hoekstra ook al gepraat met de top van de Nederlandse centrale bank om een beter zicht te krijgen op het herstelplan dat ING heeft voorgesteld om gelijkaardige schandalen te vermijden.

Tegelijk onderzoekt de minister van Financiën of extra maatregelen nodig zijn om de banksector in zijn geheel beter bij de les te houden, weet de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad.

Relatie onder druk

De relatie tussen Den Haag en ING staat al een tijdje onder spanning. In maart trok premier Mark Rutte nog hard van leer tegen de bank toen was gebleken dat ING het loon van zijn topman Ralph Hamers met 50 procent wilde verhogen. Na een storm van protest besloot ING die plannen in te trekken.