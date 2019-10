Derde plofkraak in één week tijd

In het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas hebben onbekenden in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van Argenta.

Er wordt onderzocht of er sprake is van buit, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.

De plofkraak gebeurde rond 1.30 uur op het kantoor in de straat Vijfstraten in Sint-Niklaas. Er is aanzienlijke materiële schade, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.