Deutsche Bank België breekt met verleden als spaarkampioen

De Belgische tak van Deutsche Bank zet de komende jaren nog meer in op beleggingsadvies en diensten voor vermogende klanten. Dat betekent de definitieve breuk met zijn roots als prijsbreker voor retailklanten die wat meer rendement op hun klassieke spaarboekje wilden.

'We zijn er voor u. Meer dan ooit', luidt een slogan waar Deutsche Bank België tijdens deze coronacrisis mee uitpakt. Maar als Olivier Delfosse, sinds oktober vorig jaar de topman, ons door de Brusselse kantoren leidt, valt vooral op dat daar eigenlijk niemand is. Een doodse stilte in de gangen, lege bureaustoelen en een vergeten winterjas die in een hoekje van een vergaderruimte aan een kapstok bengelt.

'Door de pandemie werken de meeste medewerkers thuis', zegt Delfosse vanachter zijn mondmasker. 'Ze hebben drukken tijden achter de rug. Tijdens de coronacrisis bereikten onze commerciële activiteiten ongekende hoogtes. Tussen april en eind juni zagen we het aantal beleggerstransacties met 26 procent groeien in vergelijking met vorig jaar. Op piekmomenten lagen de cijfers zelfs 40 procent hoger.'

In het tweede kwartaal klom het aantal beleggerstransacties naar ongekende hoogtes. Olivier Delfosse CEO Deutsche Bank Belgium

'De afgelopen tien jaar ging alleen al in België 30 miljard euro in rook op omdat de inflatie hoger was dan de gemiddelde rente op het spaarboekje', verklaart Delfosse die forse opstoot. 'Door de coronacrisis beseffen steeds meer mensen dat de rente op spaarproducten nog lang laag blijft en dat ze alternatieven moeten zoeken voor hun vermogen.'

Retailklanten

Onder Delfosses voorganger, Alain Moreau, is Deutsche Bank België de voorbije tien jaar veranderd van een klassieke spaarbank in een marktleider in beleggingsdiensten- en advies. De komende jaren schakelt de bank, die in ons land zowat 22 miljard euro aan vermogens beheert voor 250.000 klanten, nog een versnelling hoger. Door nog meer in te zetten op beleggingsadvies en financiële diensten voor vermogende klanten wil Deutsche Bank nog meer het verschil maken met de vier grootbanken in België.

Begin jaren 2000 maakte Deutsche Bank België naam als een prijsbreker die met hoge rentes en lage tarieven de voorkeursbank voor alle soorten bankverrichtingen wilde worden. 'We moeten eerlijk zijn', geeft Delfosse nu toe. 'Grootbanken zoals ING, Belfius of KBC zijn al zeer goed in het dagelijks bankieren, wij kunnen niet beter doen.'

De retailklanten die blijven omdat ze denken dat we de laagste kosten aanrekenen of die op hogere rendementen hopen, moet ik teleurstellen. Olivier Delfosse CEO Deutsche Bank Belgium

Deutsche Bank België telt nog een zeer beperkt aantal retailklanten, ongeveer 50.000. 'Ze zijn nog altijd welkom, maar we bouwen onze strategie niet rond hen', zegt Delfosse. 'De retailklanten die blijven omdat ze denken dat we de laagste kosten aanrekenen of hopen op hogere rendementen, moet ik teleurstellen. Door de coronacrisis is het erg onwaarschijnlijk dat dat nog het geval is.'

Duitse knowhow

In beleggingsadvies kan Deutsche Bank in België wel het verschil maken, meent Delfosse. 'Actieve beleggers, of mensen die goed geadviseerd willen beginnen te beleggen zijn onze belangrijkste doelgroep. Voor hen blijven we diensten aanbieden aan aantrekkelijker tarieven dan de andere grootbanken.'

De Duitse groep bracht de activiteiten van de Belgische dochter onlangs onder in haar internationale privatebankingdivisie. 'Dat stelt ons in staat nog rijkere analyses en research aan te bieden', zegt Delfosse. 'Elke financiële instelling heeft een strateeg in huis die op een bepaald moment zegt dat je pakweg Japanse aandelen moet kopen. De combinatie van die expertise met onze nieuwe systemen laat ons toe veel meer advies op maat te brengen. Als een klant al genoeg van dat soort aandelen heeft, is hij niets met zo'n raad. Wij proberen hem dan producten aan te bieden die wel van nut zijn.'

Door de lage rente en de snelle digitalisering zag Deutsche Bank België zich vorig jaar verplicht 40 jobs te schrappen. Als belastingen niet worden meegerekend, slaagde de Belgische bankdochter er vorig jaar nipt in uit de rode cijfers te blijven.

'Dat herstructureringsprogramma is afgerond en er liggen geen nieuwe plannen op tafel', zegt Delfosse. 'De ongerustheid over onze Duitse moedergroep is weg. De markten zien geen risico’s meer en onze klanten al helemaal niet.'