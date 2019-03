Deutsche Bank België overleeft soap bij Duitse moeder

Terwijl de Duitse moedergroep afstevent op een gedwongen monsterfusie met concurrent Commerzbank, wist de Belgische tak van Deutsche Bank vorig jaar enigszins onverwacht winst te boeken.

Sorry, bel anders eens naar Frankfurt. Sinds Deutsche Bank en Commerzbank vorig weekend aankondigden dat ze met elkaar praten over een fusie, heeft zowat iedereen in de financiële wereld de mond vol over de slaagkansen van zo’n Duits monsterhuwelijk in bankenland.

Maar Alain Moreau, de topman van Deutsche Bank in België, houdt de lippen stijf op elkaar en verwijst ons meteen door naar de hoofdzetel in Duitsland als we hem vragen naar een reactie op de fusieplannen. Ook in de banksector houdt men het blijkbaar liever binnen de familie als er getrouwd wordt van moetens. Na jaren vol schandalen, lage rente en slabakkende marktenzalen zitten Deutsche Bank en Commerzbank zodanig in het slop dat de Duitse overheid de twee samenvoegen namelijk als de enige uitweg ziet.

Reputatieschade

Toch blijkt de malaise bij Deutsche Bank de voorbije maanden veel minder impact te hebben gehad op de cijfers van de Belgische poot dan je geneigd zou zijn te denken. In 2017 vermeed de bank nog met de grootste moeite van wereld rode cijfers. Maar een jaar later boekte Deutsche Bank België een winst voor belastingen van 2 miljoen euro, leerde het jaarverslag dat de Duitse moedergroep vrijdag publiceerde. Er is dus beterschap, al kan je allesbehalve van een grand cru spreken: in 2016 was Deutsche Bank in België nog goed voor een winst voor belastingen van 16 miljoen euro.

Topman Moreau reageert hoedanook tevreden. ‘Dat de reputatie van Deutsche Bank de voorbije jaren een stevige knauw heeft gekregen, valt niet te ontkennen. Dat straalde ook af op onze tak in België. De cijfers vallen nu hoger uit omdat de kosten voor de regelgeving wat lager uitvallen en omdat we vorig jaar konden profiteren van een eenmalige fiscale meevaller. Maar belangrijker is dat we ook de vruchten konden plukken van de strategie die we enkele jaren terug hebben uitgestippeld.’

Dat heeft er volgens de topman mee voor gezorgd dat de inkomsten vorig jaar met 1 miljoen euro stegen tot 178 miljoen euro. 'En dat in een klimaat waarin heel wat andere banken die inkomsten net zagen slinken,' reageert Moreau. 'De lage rente woog ook op onze activiteiten. Maar dat hebben we meer dan goedgemaakt met onze beleggingspoot. Wat beleggingsadvies betreft hebben we zelfs ons beste jaar ooit achter de rug. De inkomsten gingen met 8 procent de hoogte in.' De voorbije drie jaar heeft Deutsche Bank in België 100 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe IT-diensten en in de modernisering van een aantal kantoren. Die ingrepen moeten er toe leiden dat Deutsche Bank ook de komende jaren verder kan groeien in België.

De fout van Draghi

Waarom ging de bank recent dan over tot herstructureringen? Eind februari werden 24 mensen ontslagen. Twintig werknemers die het bedrijf verlaten via natuurlijke afvloeiingen, worden niet vervangen. 'Net als andere banken blijft het in moeilijke omstandigheden werken voor ons,' legt Moreau uit. 'Nu ECB-voorzitter Mario Draghi recent heeft aangegeven dat hij de rente niet snel zal optrekken verwachten we daarin ook niet veel beterschap.'

'Daar komt nog bij dat we de voorbije jaren een van de weinige banken waren in België die mensen aanwierven om verdere groei mogelijk te maken,' rondt Moreau af. 'We moesten weer wat fitter worden voor de toekomst.'

Of Commerzbank ook een rol zal spelen in die toekomst, laat Moreau in het midden. Het blijft ook zeer de vraag of Deutsche Bank en Commerzbank effectief hun krachten zullen bundelen. Na een onderhoud met de raden van bestuur van zowel Deutsche Bank en Commerzbank kondigde Duitslands grootste vakbond, Verdi, vrijdag aan zich te verzetten tegen een fusie. Martin Zielke, de topman van Commerzbank, liet vrijdag in een brief aan zijn personeel verstaan dat er sowieso snel een beslissing wordt genomen.