Deutsche Bank België schrapt 40 jobs

De Duitse moedergroep gaat al een tijd gebukt onder een loodzware mix van schandalen, een aanhoudende malaise in de zakenbankpoot en historisch lage rentestanden. Afgelopen zomer lanceerde Deutsche Bank nog een radicale herstructurering waarbij wereldwijd 18.000 banen moeten verdwijnen. Toen viel in Brussel te horen dat de Belgische tak niet in het vizier kwam.

CEO-wissel

Donderdag raakte bekend dat CEO Alain Moreau Deutsche Bank België na tien jaar verlaat. Hij wordt opgevolgd door Olivier Delfosse, die al sinds 2005 deel uitmaakt van het directiecomité. Of Moreau's vertrek eveneens deel uitmaakt van de reorganisatie-oefening die nu bij Deutsche Bank België aan de gang is, is niet duidelijk. Moreau wilde geen commentaar geven over de redenen van zijn vertrek.