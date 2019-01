Deutsche Bank België schrapt gratis rekening

Het basispakket voor bankieren (rekeningen en kaarten) is bij Deutsche Bank België niet langer gratis. De bank rekent voortaan 32 euro per jaar aan. Actieve klanten worden niet getroffen.

'Nul euro voor zicht- en spaarrekeningen, inclusief online banking, bank- en kredietkaart', was jarenlang de slogan van DB M@x, het basispakket voor dagelijks bankieren bij Deutsche Bank België. Aan dat gratisbeleid komt een einde. De bank plakt er nu een standaardprijs van 8 euro per trimester, 32 euro per jaar, op.