Deutsche Bank beknibbelt op vers fruit voor personeel

De man geeft toe dat de maatregel een van de 'kleinere' beslissingen is van de stuurgroep, maar dat die niettemin 'een signaal zal uitsturen'. In een post scriptum voegt hij eraan toe dat iedereen die de voorbije maanden vers fruit kreeg of bestelde de mail ontvangt.

Deutsche Bank zit al jaren in de knoei, door een combinatie van onder meer slabakkende inkomsten, dure juridische dossiers en een zware kostenstructuur. Onder de nieuwe CEO, Christian Sewing, is een zoveelste besparingsplan in gang gezet. Dat is ook nodig: de instelling boekte vorig jaar voor het derde jaar op rij rode cijfers.