'Deutsche Bank betaalde smeergeld om Saoedische klanten te houden'

Grote geldtransfers, misleidende verklaringen en onterechte stages in mondaine Zwitserse skioorden. Medewerkers van Deutsche Bank gingen wel heel ver om een lid van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië als klant te houden.

Uit een intern onderzoek dat de zakenkrant Financial Times kon inkijken, blijkt dat medewerkers van de vermogensbeheerpoot van Deutsche Bank tussen 2011 en 2012 bijna 1 miljoen euro betaalden aan de echtgenote van de financieel adviseur van de steenrijke Saoedische klant.

Waarom ze dat deden, is niet moeilijk te begrijpen. Het huis van Saoed, geldt als een van de rijkste families ter wereld. Het familielid waar de zaak om draait - zijn naam werd niet bekendgemaakt - was in de periode dat hij klant was bij Deutsche Bank goed voor een vermogen van 500 miljoen dollar.

Om de klant aan boord te houden betaalden de medewerkers van Deutsche Bank dus grof geld aan diens financieel adviseur. Dat deden ze door in verschillende tranches sommen over te maken aan de echtgenote van de adviseur, die in e-mails onterecht werd omschreven als een 'cruciaal sleutelfiguur'.

Miljarden aan boetes

Tegelijk konden de adviseur en zijn familie op nog meer voordelen rekenen. De dochter werd uitgenodigd voor een 'Next Generation Seminar' in het Zwitserse skioord Sankt Moritz, waar de kroost van 's werelds supperrijksten klaargestoomd wordt voor de toekomst. Een nicht van de adviseur kreeg dan weer een stageplaats aangeboden bij Deutsche Bank. De bank nam daarbij het gros van de kosten op zich.

Deutsche Bank kwam de zaak op het spoor na een intern onderzoek en lichtte ook de Duitse politiediensten in. Zes medewerkers hebben de bank intussen verlaten - al hebben enkelen van hen intussen al een topfunctie bij ronkende namen zoals Barclays en UniCredit.