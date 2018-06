Deutsche Bank buist voor Amerikaanse stresstest

De Amerikaanse dochter van de Duitse grootbank is volgens toezichthouders onvoldoende voorbereid op crisisscenario's.

Daarmee krijgt de zwalpende Duitse grootbank, die deze week haar aandelenkoers naar een nieuw dieptepunt zag zakken, nog maar eens een zware klap te verwerken.

En opnieuw zitten de problemen bij de Amerikaanse activiteiten van Deutsche Bank , al jaren het zorgenkind van de financiële kolos.

De Amerikaanse tak van Deutsche Bank blijkt als enige van de 35 grootbanken in de VS niet geslaagd te zijn voor de stresstests die de Amerikaanse centrale bank jaarlijks organiseert. Die tests zijn bedoeld om na te gaan in welke mate grootbanken nieuwe financiële crisissen kunnen overleven.

In een eerste fase van die tests was de Amerikaanse toezichthouder tot de conclusie gekomen dat Deutsche Bank nog over voldoende stevige kapitaalbuffers beschikt om nieuwe schokken op te vangen.

Vragen over risicobeheer

Maar het is in de tweede fase van de stresstests dat Deutsche Bank door de mand is gevallen. De Federal Reserve zegt ernstige bedenkingen te hebben bij het risicobeheer en de manier waarop de groep haar kapitaalplannen opstelt.

Schermvullende weergave Deutsche Bank-topman Christian Sewing. ©REUTERS

'Er zijn ernstige tekortkomingen in het databeheer en de systemen die de kapitaalplanning ondersteunen,' zegt de toezichthouder. De Federal Reserve merkt verder ook tekortkomingen in de manier waarop Deutsche Bank haar omzet en potentiële verliezen berekent onder stress.

Drukke zomer

Gebuisd dus, al betekent dat volgens analisten niet meteen dat Deutsche Bank zijn aandeelhouders minder dividenden zal kunnen uitkeren. Maar de bankgroep zal wellicht fors moeten investeren in onder meer technologie en risicobeheer om tegemoet te komen aan de eisen van de Amerikaanse centrale bank.

Als de Amerikaanse tak van Deutsche Bank dividenden wil uitkeren aan de hoofdzetel in Frankfurt, zal ze daar ook eerst toestemming voor moeten vragen aan Washington.