Deutsche Bank duikt voor 5 miljard euro in het rood

Meer vertrouwen

Toch toont Sewing zich vrij tevreden over de resultaten die hij met de bank kon voorleggen. Deutsche Bank slaagde er de voorbije maanden in om zijn kapitaalspositie iets meer op te krikken dan was voorzien. 'We hebben er alle vertrouwen in dat we deze transformatie kunnen financieren met onze eigen middelen en op eigen kracht weer met groei kunnen aanknopen,' zegt Sewing in een statement. De vrees dat Deutsche Bank vroeg of laat weer geld zou moeten bijtanken om orde op zaken te kunnen stellen, was een van de belangrijkste redenen waarom het aandeel van de bank in de loop van vorig jaar nieuwe diepterecords brak.