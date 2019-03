'Deutsche Bank en Commerzbank praten over monsterfusie'

Na maanden van geruchten zou Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, zondag officieel bevestigen dat het fusiegesprekken aanknoopt met concurrent Commerzbank.

Dat melden meerder media zondag. Een grote verrassing zou die aankondiging niet zijn: er wordt immers al meer dan een jaar gespeculeerd dat Commerzbank en Deutsche Bank de krachten willen bundelen. Maar als het ooit tot een huwelijk komt tussen die twee financiële reuzen, zal het niet bepaald uit liefde zijn.

Zowel Deutsche Bank en Commerzbank is al jaren het spoor bijster. Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, wordt al jaren achtervolgd door schandalen. De zakenbankpoot, het 'geheime wapen' waarmee Deutsche Bank ooit de Amerikaanse Wall Street-reuzen van hun troon wilde stoten, blijkt intussen een loodzwaar blok aan het been. Commerzbank, vandaag nog voor 15 procent in handen van de Duitse overheid, heeft op zijn beurt de financiële crisis van 2008 nooit kunnen verteren en dook ook geregeld op in financiële schandalen.

Duitse zorgenkinderen

Ondanks een indrukwekkende reeks managementwissels, saneringen en kapitaalverhogingen zijn de twee banken er tot dusver niet in geslaagd orde op zaken te stellen. Dat vertaalt zich ook in desatreuze prestaties op de beurs een blijvende zorgen of de twee groepen wel sterk genoeg staan om een nieuwe financiële crisis te doorstaan.

24 miljard Fusiegroep Als Deutsche Bank en Commerzbank de krachten bundelen, zou er volgens waarnemers een groep ontstaan met een marktwaarde van 24 miljard euro.

Vandaar dat de twee banken de voorbije maanden geregeld naar voren werden geschoven als een mogelijke overnameprooi. Recent nog werd Commerzbank gekoppeld aan het Italiaanse UniCredit. De Europese Centrale Bank had eerder al laten uitschijnen dat Deutsche Bank in zee mag gaan met een buitenlandse bankengroep.

Berlijn ziet dat anders. Olaf Scholz, de nieuwe Duitse minister van Financiën, stuurt al een tijd aan op de vorming van een nieuwe Duitse bankenkampioen. Als Deutsche Bank en Commerzbank de krachten bundelen, zou het de tweede grootste bank van de eurozone worden met een marktwaarde van 24 miljard euro. Een nieuwe 'Grosse Koalition' tussen beide instellingen zou ook kunnen leiden tot verdere consolidatie in de nog bijzonder versnipperde Duitse bankenmarkt, verdedigt Scholze.

Amper winst

Maar of alle problemen van de baan zijn met een monsterfusie, valt te betwijfelen. Met heel veel moeite wist Deutsche Bank in februari zijn eerste winst sinds 2014 te rapporteren, met een rendement op het eigen vermogen van 0,5 procent in 2018. Commerzbank was vorig jaar goed voor een nettowinst van 865 miljoen euro en een rendement op het eigen vermogen van 3 procent. Ter vergelijking: KBC geldt als de beste leerling van de klas in de eurozone met een rendement op het eigen vermogen van 16 procent.