Deutsche Bank en Google gaan samen bankdiensten ontwikkelen

Beide zullen ook bankdiensten ontwikkelen en die samen aan klanten aanbieden. Dankzij de deal kan Deutsche Bank gebruikmaken van Googles knowhow in data-analyse, artificiële intelligentie en machine learning om meer efficiënte systemen voor risicoanalyse of bescherming van klantengegevens te ontwikkelen.

Amazon-kredieten

De nieuwe samenwerking zet nog eens in de verf welke ambities Amerikaanse techreuzen hebben in financiële diesnten. Eind juni raakte bekend dat de Amerikaanse e-commmercigant en het Nederlandse ING de handen in elkaar hebben geslagen.

Amazon gaat in Duitslnd leningen voor kmo's aanbieden via zijn platform. Die leningen, van 10.000 tot 750.000 euro zouden een looptijd van maximaal drie jaar hebben en worden verwerkt door ING. In de VS had Amazon eerder dit jaar een gelijkaardige samenwerking gesloten met de Amerikaanse grootbank Goldman Sachs.