Deutsche Bank heeft nieuwe monsterclaim aan zijn broek

Duitse Trump Tower

Maar dat hield Sabet niet tegen: afgelopen zomer stapte hij opnieuw naar de rechter omdat Deutsche Bank volgens hem had gelogen over de waarde van vastgoed waarvan hij de eigenaar was. Volgens Sabet stond het betwiste terrein op de radar van een van de vastgoedbedrijven van de huidige Amerikaanse president Donald Trump. Die wilde er een 'Duitse Trump Tower' bouwen, maar die plannen vielen in het water door de stugge houding van Deutsche Bank, beweert de zakenman.