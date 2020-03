Deutsche Bank heeft nieuwe witwaszorgen in het VK

Deutsche Bank moet haar witwascontroles en risicobeheer in het VK sneller op punt stellen, zegt de Britse centrale bank.

De Britse toezichthouder tikt Deutsche Bank op de vingers nadat de Britse tak van de bank in januari gegevens over de financiële transacties van 500 klanten had doorgestuurd naar Amazon. Dat gebeurde per abuis, meldt de zakenkrant Financial Times. Maar Deutsche Bank zou hebben getalmd om klanten en toezichthouders te informeren over dat datalek.

Als gevolg daarvan zal Deutsche Bank nu maandelijks verslag bij de Bank of England moeten uitbrengen over hoe het zijn interne controlemechanismen aanscherpt. Tot nog toe moest de bank maar om de drie maanden zo'n update geven. Volgens Financial Times werd Deutsche Bank ook gewaarschuwd dat het na de brexit geen toegang tot de Britse markt zou krijgen als het geen orde op zaken stelt.

Lange reeks affaires

Het nieuws is een serieuze tegenvaller voor topman Christian Sewing. Die probeert sinds een tweetal jaar de zwalpende Duitse financiële reus weer op de rails te krijgen na jaren van mismanagement, grootheidswaanzin en schandalen.

Deutsche Bank moest de afgelopen jaren al miljarden aan boetes ophoesten voor haar rol in tal van financiële affaires en werd ook genoemd in een een aantal witwasdossiers. In de herfst van 2018 vielen Duitse speurders ook binnen in het hoofdkantoor van de bank in Frankfurt.