'Deutsche Bank kan zich geen fouten meer permitteren'

Zelfs het radicaalste herstructureringsplan in decennia blijkt niet te volstaan om de twijfels rond Deutsche Bank weg te nemen. De Duitse gigant staat maandag opnieuw onder druk op de beurs.

Nochtans waren beleggers aanvankelijk positief over het nieuwe noodplan waarmee topman Christian Sewing de zwalpende Duitse bank eindelijk weer op het juiste spoor hoopt te krijgen. Na een mislukt avontuur op Wall Street wil de financiële reus opnieuw de nadruk op zijn kernactiviteiten leggen: bankdiensten voor particulieren en bedrijven.

18.000 Hakbijl Deutsche Bank wil tegen 2022 wereldwijd 18.000 jobs afschaffen.

Om dat doel te bereiken haalt Sewing de hakbijl boven. De zakenbankafdeling - het voormalige goudhaantje dat intussen een blok aan het been is geworden - wordt drastisch afgebouwd. De aandelenhandel wordt stopgezet en ook de obligatietak wordt ingeperkt.

Tegelijk richt Deutsche Bank een apart vehikel op, een zogenaamde 'bad bank', waarin ze complexe financiële producten uit die zakenbankpoot en bepaalde risicovolle leningen onderbrengt. Via die 'Capital Release Unit' wordt er in totaal voor 288 miljard euro aan effecten in quarantaine geplaatst. Om u een idee te geven van wat dat betekent: de restbank Dexia, die nog steeds wordt gestut met Belgisch en Frans belastinggeld, heeft vandaag een balanstotaal van ongeveer 140 miljard euro.

De bank gaat ook zwaar in de kosten snijden en hoopt tegen 2022 6 miljard euro te kunnen besparen door wereldwijd 18.000 jobs te schrappen.

Weinig enthousiasme

Maar van het aanvankelijk beleggersenthousiasme van maandagochtend valt enkele uren later niet zo heel veel meer te merken. Op de beurs van Frankfurt staat de koers van Deutsche Bank intussen alweer zo'n anderhalf procent lager, net boven 7 euro.

Hoewel iedereen ervan overtuigd is dat er iets moest gebeuren bij de bank, hebben veel analisten toch bedenkingen bij het plan waar Sewing zondag mee uitpakte. Het prijskaartje van 7,4 miljard dat aan de reorganisatie kleeft, valt veel hoger uit dan verwacht.

Analisten stellen zich de vraag of Deutsche Bank zichzelf geen al te ambitieuze doelstellingen oplegt.

Analisten stellen zich ook de vraag of Deutsche Bank zichzelf geen al te ambitieuze doelstellingen oplegt nu de zakenbanktak wordt afgebouwd. Die is nu goed voor ongeveer de helft van de inkomsten. 'Zelf na de herstructurering zal Deutsche Bank nog actief zijn als zakenbank, en dat blijft hoe dan ook een business op zijn retour,' merkt een analist van Berenberg op. 'Tegelijk is de groep ook een prominente speler op de Duitse retailmarkt, en daar blijft de prijsdruk enorm.'

Tegen alle verwachtingen in kondigde de bank zondag geen nieuwe kapitaalverhoging aan. Een opluchting voor veel aandeelhouders, zeker voor wie zijn kapitaal twee jaar geleden al gevoelig zagen verdampen nadat de bank 8 miljard euro had bijgetankt. Wellicht nemen ze er dan ook vrede mee dat Deutsche Bank hen de komende twee jaar geen dividend uitkeert.

Twijfels over kapitaal

Maar de beslissing om geen nieuwe kapitaalverhoging door te voeren, leidt er volgens analisten toe dat de twijfels over de kapitaalpositie van de bank zullen aanhouden. De financiële markten verwachten steeds meer dat grootbanken hun kapitaalbuffers verstevigen om crisissen op te vangen, maar om dit herstructureringsplan op te vangen heeft Deutsche Bank net beslist zijn doelstellingen op dat vlak te verlagen.

Nochtans heeft de groep niet veel ruimte om de teugels te vieren, zeggen analisten. 'Van alle Europese grootbanken heeft Deutsche Bank de minste marge om zich fouten te permitteren', klinkt het bij Morgan Stanley.