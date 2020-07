Deutsche Bank krijgt boete in Epstein-zaak

De New Yorkse toezichthouder legt Deutsche Bank een boete van ruim 130 miljoen euro op omdat de bank de financiële handel en wandel van de investeerder en zedendelinquent Jeffrey Epstein te weinig controleerde.

Meteen is Deutsche Bank de eerste bank die op de vingers wordt getikt omdat ze relaties onderhield met Jeffrey Epstein. De Amerikaanse zakenman werd in juli vorig jaar gearresteerd na talloze beschuldigingen van misbruik van - vooral minderjarige - vrouwen. Een maand later pleegde Epstein in verdachte omstandigheden zelfmoord in zijn cel in Manhattan.

De toezichthouder in New York meent dat Deutsche Bank te weinig controles uitvoerde op de relaties die Epstein had met Danske Bank in Estland en met het Tanzaniaanse FBME Bank. Beide instellingen doken de voorbije jaren op in meerdere witwasschandalen.

Miljoenen voor handlangers en modellen

Deutsche Bank zag tientallen transacties, goed voor meerdere miljoenen dollars, door de vingers hoewel er op dat moment al genoeg informatie beschikbaar was over eerdere misdrijven van Epstein, zegt de regulator. De financiële waakhond verwijst daarbij onder meer naar betalingen aan handlangers van Epstein die eveneens van seksueel misbruik worden beschuldigd, betalingen aan Russische modellen en miljoenen dien naar juridische schikkingen gingen.