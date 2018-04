'Deutsche Bank krijgt nieuwe Duitse CEO'

Paul Achleitner, de voorzitter van Deutsche Bank , is al enige tijd op zoek naar een nieuwe CEO. Achleitner zou de voorkeur geven aan Christian Sewing , meldt het gezaghebbende weekblad Der Spiegel.

Sewing werkt sinds 1989 bij Deutsche Bank en oefende functies uit zoals hoofd van de auditafdeling, risico- en kredietmanagement. Vandaag is Sewing vice-CEO en verantwoordelijk voor de consumenten- en bedrijventak .

Nochtans werd de andere vice-CEO, chef zakenbankieren Marcus Schenck, lange tijd als ' kroonprins ' van Deutsche Bank beschouwd. Maar hij zou het pleit dus verliezen. Het nieuws is evenwel nog niet officieel bevestigd. Wellicht laat Achleitner de nieuwe CEO zondagavond door de raad van bestuur goedkeuren.

Slechte prestaties

Sewing zou CEO John Cryan opvolgen. De Brit kwam in 2015, aanvankelijk samen met de Duitser Jürgen Fitschen , aan het hoofd van Deutsche Bank met als doel om te bezuinigen en het informaticasysteem te moderniseren.

Maar Cryan raakte de voorbije weken sterk onder druk door de tegenvallende prestaties van de belangrijkste bank van Duitsland. Hoewel 2017 voor Deutsche Bank het derde verliesjaar op rij was, keerde Cryan voor meer dan twee miljard euro aan bonussen uit.

Angelsaksische zakenbankiers

Op Wall Street leeft weinig enthousiasme over Sewing, die - in tegenstelling tot zijn concurrent Schenk - als 'te Duits' wordt aanzien. Maar in Duitsland bestaat al langer kritiek op de dominantie van Angelsaksische zakenbankiers bij de belangrijkste bank van Duitsland.