Deutsche Bank laat klanten betalen om te sparen

Deutsche Bank voert in Duitsland een strafrente in voor wie meer dan 100.000 euro op zijn spaarrekening heeft staan. Maar de kans is klein dat ook Belgische klanten weldra moeten betalen om te sparen.

Historisch lage rente

Niet in België

Ook Belgische banken laten in een aantal gevallen klanten betalen voor hun spaargeld, maar het gaat dan om vermogende private bankingklanten en bedrijven. Maar de kans dat ook particulieren zo'n strafrente zullen moeten betalen is klein. Niet alleen is dat commerciële zelfmoord, banken zijn in België ook wettelijk verplicht om een minimumrente van 0,11 procent aan te bieden op gereglementeerde spaarboekjes.