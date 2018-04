Deutsche Bank moet crisisscenario uitwerken

De toezichthouders van de ECB eisen dat Deutsche Bank berekent wat het zou kosten als het zijn risicovolle tradingactiviteiten afwikkelt.

Deutsche Bank , de grootste bank van Duitsland, is daarmee de eerste Europese grootbank die op vraag van de ECB zo'n complexe oefening moet maken.

De medewerkers van het Single Supervisory Mechanism - de centrale waakhond in de ECB - willen van Deutsche Bank weten of de groep het zou overleven als ze haar zakenbankpoot afbouwt en niet langer actief is op de kapitaal- en derivatenmarkten. Deutsche Bank is al enkele maanden bezig met zijn huiswerk, maar de eerste resultaten worden nog niet voor meteen verwacht.

In de VS en het VK leggen toezichthouders dergelijke financiƫle reuzen al enkele jaren dergelijk huiswerk op. Maar voor de Europese Unie zou dit een primeur zijn.

Kolos op lemen voeten

Zelf wil de Europese Centrale Bank geen commentaar geven. Maar het lijkt geen toeval dat de ECB net Deutsche Bank heeft uitgekozen om zo'n risicoplan uit te werken.

De Duitse kolos ligt al enkele jaren onder vuur op de financiƫle markten door zijn vederlichte kapitaalbuffers. Om die reden zag de bank zich vorig jaar verplicht een kapitaalverhoging van liefst 8 miljard euro door te voeren.

Deutsche Bank betaalt nog steeds de prijs omdat het jarenlang de ambitie had andere grote zakenbanken op Wall Street te volgen. Maar de bank kan niet terugvallen op een grote Duitse spaarmarkt als stabiele basis en tegenover de miljarden euro's aan uitstaande schulden staat veel minder kapitaal dan bij de concurrenten het geval is.

Extra werk voor Sewing

Toch is het risicoplan dat de ECB vraagt niet bedoeld om na te gaan wat er zou gebeuren bij een eventueel faillissement. De 'Wind down cost review', zoals Frankfurt het noemt, moet de toezichthouders helpen in te schatten wat het zou kosten als een grootbank zoals Deutsche Bank plots van strategie moet wijzigen. En uiteindelijk of belastingbetalers in zo'n scenario geld op tafel dreigen te moeten leggen.